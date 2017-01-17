Эстония и США подпишут договор о сотрудничестве в военной сфере
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Военнослужащие ВС США и Эстонии во время учений «Steadfast Jazz 2013»
Источник: U.S. Army
Таллин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл во вторник подпишут в Таллине рамочный договор о двустороннем оборонном сотрудничестве.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, договор дополнит соглашение между странами НАТО о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA), определяющее правовое положение вооруженных сил одного государства (или военного блока) при нахождении на территории другого государства.
"Заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии. Его целью является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Договор заменит предыдущее двустороннее соглашение об использовании американскими военнослужащими территорий и зданий, находящихся в ведении Сил обороны Эстонии. Оно было заключено в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.
Договор подлежит ратификации в парламенте Эстонии.
Аналогичный договор Эстония подписала с Германией. У США такие же договоры заключены с Германией, Нидерландами, Болгарией, Польшей и рядом других государств.
17.01.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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