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Эстония и США подпишут договор о сотрудничестве в военной сфере

18.01.2017 Интерфакс-АВН 56 0
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Steadfast Jazz 2013
Военнослужащие ВС США и Эстонии во время учений «Steadfast Jazz 2013»
Источник: U.S. Army

Таллин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл во вторник подпишут в Таллине рамочный договор о двустороннем оборонном сотрудничестве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, договор дополнит соглашение между странами НАТО о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA), определяющее правовое положение вооруженных сил одного государства (или военного блока) при нахождении на территории другого государства.

"Заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии. Его целью является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Договор заменит предыдущее двустороннее соглашение об использовании американскими военнослужащими территорий и зданий, находящихся в ведении Сил обороны Эстонии. Оно было заключено в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.

Договор подлежит ратификации в парламенте Эстонии.

Аналогичный договор Эстония подписала с Германией. У США такие же договоры заключены с Германией, Нидерландами, Болгарией, Польшей и рядом других государств.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Болгария
Германия
Нидерланды
Польша
США
Эстония
Компании
NATO

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