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В Западном военном округе приступили к масштабной реконструкции полигонов

18.01.2017 ЦАМТО 45 0
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Модернизированные танки Т-72Б3
Модернизированные танки Т-72Б3 во время учений на общевойсковом полигоне Прудбой.
Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

ЦАМТО, 17 января. В Западном военном округе (ЗВО) началась масштабная реконструкция полигонов, расположенных в северо-западном и центральном регионах Российской Федерации.

Соединения и воинские части, дислоцированные в Ленинградской области, получат обновленные танковые директрисы и войсковые стрельбища, а на полигонах в Нижегородской и Воронежской областях оборудуют новые танкодромы.


Войсковые стрельбища и танковые директрисы будут оснащены тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки и компьютерными тренажерами, позволяющими смоделировать любую боевую ситуацию.


Новые танкодромы будут отвечать современным требованиям подготовки механиков-водителей танков и БМП различной модификации.


Реконструкция полигонов и строительство новых объектов учебно-материальной базы позволит повысить интенсивность обучения специалистов и боевого слаживания подразделений, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

17.01.2017
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