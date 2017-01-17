В Западном военном округе приступили к масштабной реконструкции полигонов



Модернизированные танки Т-72Б3 во время учений на общевойсковом полигоне Прудбой.

Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин Модернизированные танки Т-72Б3 во время учений на общевойсковом полигоне Прудбой.Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

ЦАМТО, 17 января. В Западном военном округе (ЗВО) началась масштабная реконструкция полигонов, расположенных в северо-западном и центральном регионах Российской Федерации.

Соединения и воинские части, дислоцированные в Ленинградской области, получат обновленные танковые директрисы и войсковые стрельбища, а на полигонах в Нижегородской и Воронежской областях оборудуют новые танкодромы.

Войсковые стрельбища и танковые директрисы будут оснащены тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки и компьютерными тренажерами, позволяющими смоделировать любую боевую ситуацию.

Новые танкодромы будут отвечать современным требованиям подготовки механиков-водителей танков и БМП различной модификации.

Реконструкция полигонов и строительство новых объектов учебно-материальной базы позволит повысить интенсивность обучения специалистов и боевого слаживания подразделений, сообщает пресс-служба Западного военного округа.