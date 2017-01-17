Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС Пакистана получили первые морские патрульные корабли MPV

18.01.2017 ЦАМТО 53 0
0
Понравилась новость?
 0
NORINCO_Logo
Китайская корпорация NORINCO (North Industries Corporation)

ЦАМТО, 17 января. Два патрульных корабля (MPV), построенные в Китае для Пакистанского агентства обеспечения безопасности на море (PMSA), подчиненного командованию ВМС, 14 января прибыли в Пакистан.

Эти корабли будут использоваться для обеспечения безопасности т.н. Китайско-Пакистанского экономического (морского) коридора (CPEC).


По информации Dunyanews.tv, официальная церемония приемки ВМС Пакистана кораблей, получивших наименования «Хингол» и «Басол», состоялась в пакистанском порту Гвадар.


Пара 600-тонных морских патрульных кораблей (MPV), 1070 «Хингол» и 1071 «Басол», была передана Пакистанскому агентству обеспечения безопасности на море 11 декабря 2016 года в Гуанчжоу (Китай) и убыла из Китая 29 декабря 2016 года. Китай поставит ВМС Пакистана еще два корабля, «Дашт» (Dasht) и «Зхоб» (Zhob). Строительство этих кораблей в Китае будет завершено в ближайшее время.


Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Пакистана в июне 2015 года подписало с Китайской судостроительной торговой компании CSTC (China Ship trading Company), являющейся торговым подразделением «Китайской государственной судостроительной корпорации» (CSSC – China State Shipbuilding Corporation), соглашение, которое предусматривало поставку четырех 600-тонных и двух 1500-тонных морских патрульных кораблей (MPV). Четыре корабля должны быть построены в Китае. Пакистанская государственная судостроительная компания «Карачи шипъярд энд инжиниринг уоркс» (Karachi Shipyard & Engineering Works – KSEW) построит по одному кораблю каждого типа в рамках соглашения о передаче технологий с CSSC.


По информации KSEW, длина 600-тонной версии – 68 м, максимальная ширина – 8,7 м, максимальная скорость – 27 узлов. Длина 1500-тонного варианта – 95 м, максимальная ширина – 11 м, максимальная скорость – 26 узлов.


Судя по опубликованным изображениям, «Хингол» и «Басол» вооружены произведенными NORINCO 30-мм АУ.


KSEW приступила к постройке двух кораблей MPV в Карачи в мае 2016 года. 600-тонный вариант планируется поставить к апрелю 2018 года, а 1500-тонный вариант – к февралю 2019 года.


В последнее время Китай расширяет сотрудничество с Пакистаном с целью обеспечения безопасности коридора CPEC и других морских маршрутов. ВС Пакистана уже сформировал новую дивизию в составе СВ страны для обеспечения безопасности CPEC и района порта Гвадар.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Компании
KSEW
Norinco

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 18.01 00:22
  • 10
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 00:16
  • 20
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 21:10
  • 1
Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров
  • 17.01 20:14
  • 8
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 17.01 19:32
  • 72
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 17.01 19:08
  • 10
Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
  • 17.01 18:50
  • 3229
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.01 18:43
  • 44
Экранопланам – быть!
  • 17.01 18:13
  • 96
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 17:33
  • 9
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
  • 17.01 17:15
  • 26
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 17.01 16:21
  • 2
"Уралвагонзавод" опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
  • 17.01 16:04
  • 4060
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.01 16:04
  • 23
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 17.01 15:48
  • 2
Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  