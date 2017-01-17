ВМС Пакистана получили первые морские патрульные корабли MPV



Китайская корпорация NORINCO (North Industries Corporation) Китайская корпорация NORINCO (North Industries Corporation)

ЦАМТО, 17 января. Два патрульных корабля (MPV), построенные в Китае для Пакистанского агентства обеспечения безопасности на море (PMSA), подчиненного командованию ВМС, 14 января прибыли в Пакистан.

Эти корабли будут использоваться для обеспечения безопасности т.н. Китайско-Пакистанского экономического (морского) коридора (CPEC).

По информации Dunyanews.tv, официальная церемония приемки ВМС Пакистана кораблей, получивших наименования «Хингол» и «Басол», состоялась в пакистанском порту Гвадар.

Пара 600-тонных морских патрульных кораблей (MPV), 1070 «Хингол» и 1071 «Басол», была передана Пакистанскому агентству обеспечения безопасности на море 11 декабря 2016 года в Гуанчжоу (Китай) и убыла из Китая 29 декабря 2016 года. Китай поставит ВМС Пакистана еще два корабля, «Дашт» (Dasht) и «Зхоб» (Zhob). Строительство этих кораблей в Китае будет завершено в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Пакистана в июне 2015 года подписало с Китайской судостроительной торговой компании CSTC (China Ship trading Company), являющейся торговым подразделением «Китайской государственной судостроительной корпорации» (CSSC – China State Shipbuilding Corporation), соглашение, которое предусматривало поставку четырех 600-тонных и двух 1500-тонных морских патрульных кораблей (MPV). Четыре корабля должны быть построены в Китае. Пакистанская государственная судостроительная компания «Карачи шипъярд энд инжиниринг уоркс» (Karachi Shipyard & Engineering Works – KSEW) построит по одному кораблю каждого типа в рамках соглашения о передаче технологий с CSSC.

По информации KSEW, длина 600-тонной версии – 68 м, максимальная ширина – 8,7 м, максимальная скорость – 27 узлов. Длина 1500-тонного варианта – 95 м, максимальная ширина – 11 м, максимальная скорость – 26 узлов.

Судя по опубликованным изображениям, «Хингол» и «Басол» вооружены произведенными NORINCO 30-мм АУ.

KSEW приступила к постройке двух кораблей MPV в Карачи в мае 2016 года. 600-тонный вариант планируется поставить к апрелю 2018 года, а 1500-тонный вариант – к февралю 2019 года.

В последнее время Китай расширяет сотрудничество с Пакистаном с целью обеспечения безопасности коридора CPEC и других морских маршрутов. ВС Пакистана уже сформировал новую дивизию в составе СВ страны для обеспечения безопасности CPEC и района порта Гвадар.