ВМС Пакистана получили первые морские патрульные корабли MPV
|
Отрасли и сферы: Флот + Рынки и сотрудничество
|
Китайская корпорация NORINCO (North Industries Corporation)
ЦАМТО, 17 января. Два патрульных корабля (MPV), построенные в Китае для Пакистанского агентства обеспечения безопасности на море (PMSA), подчиненного командованию ВМС, 14 января прибыли в Пакистан.
Эти корабли будут использоваться для обеспечения безопасности т.н. Китайско-Пакистанского экономического (морского) коридора (CPEC).
По информации Dunyanews.tv, официальная церемония приемки ВМС Пакистана кораблей, получивших наименования «Хингол» и «Басол», состоялась в пакистанском порту Гвадар.
Пара 600-тонных морских патрульных кораблей (MPV), 1070 «Хингол» и 1071 «Басол», была передана Пакистанскому агентству обеспечения безопасности на море 11 декабря 2016 года в Гуанчжоу (Китай) и убыла из Китая 29 декабря 2016 года. Китай поставит ВМС Пакистана еще два корабля, «Дашт» (Dasht) и «Зхоб» (Zhob). Строительство этих кораблей в Китае будет завершено в ближайшее время.
Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Пакистана в июне 2015 года подписало с Китайской судостроительной торговой компании CSTC (China Ship trading Company), являющейся торговым подразделением «Китайской государственной судостроительной корпорации» (CSSC – China State Shipbuilding Corporation), соглашение, которое предусматривало поставку четырех 600-тонных и двух 1500-тонных морских патрульных кораблей (MPV). Четыре корабля должны быть построены в Китае. Пакистанская государственная судостроительная компания «Карачи шипъярд энд инжиниринг уоркс» (Karachi Shipyard & Engineering Works – KSEW) построит по одному кораблю каждого типа в рамках соглашения о передаче технологий с CSSC.
По информации KSEW, длина 600-тонной версии – 68 м, максимальная ширина – 8,7 м, максимальная скорость – 27 узлов. Длина 1500-тонного варианта – 95 м, максимальная ширина – 11 м, максимальная скорость – 26 узлов.
Судя по опубликованным изображениям, «Хингол» и «Басол» вооружены произведенными NORINCO 30-мм АУ.
KSEW приступила к постройке двух кораблей MPV в Карачи в мае 2016 года. 600-тонный вариант планируется поставить к апрелю 2018 года, а 1500-тонный вариант – к февралю 2019 года.
В последнее время Китай расширяет сотрудничество с Пакистаном с целью обеспечения безопасности коридора CPEC и других морских маршрутов. ВС Пакистана уже сформировал новую дивизию в составе СВ страны для обеспечения безопасности CPEC и района порта Гвадар.
17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.01.2017 ST2: китайский уничтожитель танков
11.01.2017 Поднебесные ласточки
03.01.2017 Морская пехота Индонезии приобрела китайские РСЗО «Тип-90B»
21.12.2016 Верфь KSEW приступила к строительству четвертого катера класса «Азмат» для ВМС Пакистана
13.12.2016 Китайская Norinco разрабатывает новый боевой модуль
06.12.2016 Потеснит ли китайский VT-5 российские танки на рынке вооружений?
28.11.2016 Подробности возможной оружейной сделки между Ираком и Китаем
10.11.2016 Китайские ЗРК начинают шествие по миру