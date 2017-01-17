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Без опасений и без восторга: Лавров рассказал о перспективах диалога с США

18.01.2017 РИА Новости 47 0
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Сергей Лавров и Джон Керри
18 декабря 2015. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри во время пресс-конференции по итогам совещания Совета Безопасности ООН по Сирии в Нью-Йорке.
Источник: AFP 2016, Timothy A. Clary

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ожидание первых контактов с новой администрацией Белого дома, перспективы отношений России и США и опасности службы российских дипломатов стали главными темами большой пресс-конференции главы российского МИД.

На основе взаимного уважения

Больше всего журналистов интересовал вопрос об отношениях со странами Запада, прежде всего с США. Говоря об этом, глава МИД подчеркнул, что Россия действует с позиции равноправия и взаимного учета интересов.

С таких же позиций взаимного уважения Россия готова строить взаимоотношения с США, ЕС и НАТО, однако, как отметил Лавров, "без импорта ценностей, без попыток навязывать там какие-то ценности", тем более, что "эти ценности себя уже достаточно серьезно дискредитировали".

Министр добавил, что Москва разделяет мнение избранного президента США Дональда Трампа о том, что каждая страна должна сама отвечать за свое развитие.

"Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества, чтобы было уважение к законам, легитимным интересам каждого государства", - сказал Лавров.

Новая команда в Белом доме

Не меньший интерес вызвал вопрос о том, чего Россия ждет от новой американской администрации.

На это Лавров ответил, что Москва без опасений, но и без восторга ожидает, когда команда Дональда Трампа приступит к исполнению своих обязанностей. При этом он выразил надежду, что взаимодействие с новой администрацией будет более эффективным, чем при Бараке Обаме.

"Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России, о готовности искать с Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем, к преодолению общих для нас угроз, если эта позиция новой администрации - то мы ответим взаимностью", - подчеркнул министр.

Говоря о Трампе, он отметил, что избранный президент США не похож ни на кого из предшественников из-за своих взглядов. "В основе этих взглядов - коренной интерес США, как Дональд Трамп его представляет", - сказал Лавров.

По словам министра, Россия приветствует то, что одним из главных приоритетов США видят борьбу с терроризмом, заявления Трампа и его команды свидетельствуют о том, что они не будут использовать двойные стандарты в этой борьбе.

Возможные контакты

Однако Москва сможет начать официально согласовывать с Вашингтоном возможные пути взаимодействия по борьбе с терроризмом в Сирии только после вступления в должность президента и его госсекретаря, министра обороны, представителей разведки, спецслужб, пояснил Лавров.

Первым контактом российской стороны с командой Трампа может стать встреча по Сирии в Астане. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что новая администрация США примет приглашение на эту встречу.

Что касается распространенной СМИ информации о возможной подготовке российско-американского саммита в Рейкьявике, то контактов для обсуждения подобных планов не было. Россия будет готова возобновить диалог с США о стратегической стабильности, но это возможно только после вступления в должность избранного президента, подчеркнул глава МИД.

"Только когда в новой администрации все рассядутся по местам, когда начнется практическая работа, тогда будет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром", - заключил Лавров.

Как вербовали российских дипломатов

В последние годы отношения Москвы с Вашингтоном значительно осложнились, что выразилось, в частности, в давлении, которое испытывают российские дипломаты в США.

Глава МИД отметил, что в последние несколько лет возросла активность по вербовке американскими спецслужбами российских дипломатов. Так, рассказал он, в апреле 2016 года в Вашингтоне пытались завербовать советника-посланника российского посольства. Еще одному дипломату спецслужбы также пытались сделать вербовочное предложение, засунув в его отсутствие в его машину десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве.

"Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется", - сказал Лавров.

При этом он отверг обвинения в том, что на американских дипломатов в Москве якобы оказывается давление и за ними ведется слежка.

"Мы получали жалобы о том, что американское посольство здесь работает в невыносимых условиях, организуется слежка, послу перекрыли кислород, его не принимают никакие российские учреждения", - пояснил Лавров.

Однако, когда российская сторона разобралась в этой ситуации, на деле она оказалась противоположной: российские министерства, ведомства, парламентарии принимают американского посла в десятки раз больше, чем американцы принимают посла России.

Кроме того, американские дипломаты "исколесили буквально все - вдоль и поперек", добавил Лавров.

"Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами", - заключил глава МИД.

Лавров вспомнил несколько случаев, когда американцы, занимающиеся разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием, прибегали к переодеванию, в том числе известный инцидент, когда переодетый дипломат в парике и с накладными бровями, пытаясь проникнуть в здание посольства США, отказался предъявить охраннику удостоверение и ударил его, а также случай с дипломатом-мужчиной, переодетым в женщину.

17.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Лавров Сергей
Трамп Дональд

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