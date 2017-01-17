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СМИ рассказали о главном преимуществе Су-35 над американским F-22

18.01.2017 РИА Новости 62 0
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Приборы
Приборная панель истребителя Су-35
Источник: Internet

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский истребитель F-22 "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты Су-35 обладают такой возможностью, пишет специализированный портал War Is Boring.

F-22 считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако у истребителя нет инфракрасных радаров поиска и сопровождения цели. В то же время некоторые из потенциальных противников американского истребителя, в частности Су-35, обладают системами инфракрасного поиска и сопровождения, благодаря которым способны отслеживать F-22 по тепловому следу.

Кроме того, у F-22 нет радаров бокового слежения. Эти устройства позволяют самолетам пускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда. Отсутствие таких радаров вынуждает самолет продолжать движение прямым курсом, сближаясь с зоной поражения ракет противника.

Эти недостатки связаны со сложностью реализации программы разработки тактического истребителя передового образца (Advanced Tactical Fighter), отмечает издание.

В F-22 планировалось совместить "стелс"-технологии со сверхзвуковой скоростью и продвинутой бортовой электроникой при ограниченном бюджете. В частности, ВВС США ввело лимит в $9 миллионов на стоимость авионики одного самолета, тогда как компания Lockheed, возглавившая проект после победы в конкурсе с другими компаниями ВПК, закладывала на электронику $16 миллионов. Из-за бюджетных ограничений пришлось отказаться от ряда систем, включая инфракрасные поисковые радары и радары бокового слежения, говорится в статье.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Су-35

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