СМИ рассказали о главном преимуществе Су-35 над американским F-22



Приборная панель истребителя Су-35

Источник: Internet Приборная панель истребителя Су-35Источник: Internet

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский истребитель F-22 "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты Су-35 обладают такой возможностью, пишет специализированный портал War Is Boring.

F-22 считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако у истребителя нет инфракрасных радаров поиска и сопровождения цели. В то же время некоторые из потенциальных противников американского истребителя, в частности Су-35, обладают системами инфракрасного поиска и сопровождения, благодаря которым способны отслеживать F-22 по тепловому следу.

Кроме того, у F-22 нет радаров бокового слежения. Эти устройства позволяют самолетам пускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда. Отсутствие таких радаров вынуждает самолет продолжать движение прямым курсом, сближаясь с зоной поражения ракет противника.

Эти недостатки связаны со сложностью реализации программы разработки тактического истребителя передового образца (Advanced Tactical Fighter), отмечает издание.

В F-22 планировалось совместить "стелс"-технологии со сверхзвуковой скоростью и продвинутой бортовой электроникой при ограниченном бюджете. В частности, ВВС США ввело лимит в $9 миллионов на стоимость авионики одного самолета, тогда как компания Lockheed, возглавившая проект после победы в конкурсе с другими компаниями ВПК, закладывала на электронику $16 миллионов. Из-за бюджетных ограничений пришлось отказаться от ряда систем, включая инфракрасные поисковые радары и радары бокового слежения, говорится в статье.