ВВС Испании получили 12 истребителей EF-2000 «Тайфун»



Истребитель Eurofighter Typhoon

Источник: Sang Tan/AP Истребитель Eurofighter TyphoonИсточник: Sang Tan/AP

ЦАМТО, 17 января. Военно-воздушные силы Испании в канун Нового года получили очередную партию из 12 новых истребителей EF-2000 «Тайфун». Таким образом, общий парк состоящих на вооружении ВВС Испании самолетов этого типа достиг 60 ед.

Как сообщает «Инфодифенса» со ссылкой на военные источники, 10 из 12 новых EF-2000 хранились в течение нескольких месяцев на авиабазе в Альбасете в собственности консорциума NEFMO НАТО, ожидая официальной приемки ВВС Испании.

В настоящее время EF-2000 «Тайфун» ВВС Испании развернуты на авиабазах в Морон-де-ла-Фронтьера и в Альбасете в составе трех эскадрилий. После поставки последней машины в составе испанских ВВС будет сформировано пять эскадрилий по 14 самолетов в каждой.

Первый полет первый испанский «Тайфун» выполнил в 2003 году. Первый истребитель «Транша-1» был поставлен ВВС Испании в сентябре 2006 года. В июле 2008 года ВВС Испании объявили о принятии истребителями EF-2000 «Тайфун» функций боевого дежурства по охране воздушного пространства страны.

Изначально запланированная стоимость программы «Еврофайтер» для Испании составляла 10,7954 млрд. евро, из которых 1,5987 млрд. евро составляли расходы на проведение этапа проектирования и разработки, а оставшиеся 9,1967 млрд. евро – на фазу производства 87 самолетов. Тем не менее, впоследствии заказ был сокращен до 73 ед., а стоимость всего проекта, с учетом НИОКР и МТО, напротив, возросла до 12,843 млрд. евро.