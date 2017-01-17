Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Кремле объяснили, с чем связан ремонт самолета Путина

18.01.2017 РИА Новости 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Ил-96-300
Пассажирский самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96023, предположительный заводской номер 74393203023) в специальной комплектации "Салон", построенный для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Воронеж, 05.11.2016
Источник: Владимир Сырых / russianplanes.net

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ремонт самолета президента Владимира Путина не связан с нештатной ситуацией, ко всем бортам специального летного отряда "Россия", которыми пользуются первые лица государства, предъявляются повышенные требования в части технического обслуживания и безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Осуществляется обслуживание техники. Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", - заявил Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что работа не связана с нештатной ситуацией.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как пишут "Известия", VIP-борт Ил-96-300, который, по данным газеты, часто используется для зарубежных визитов Путина, получил вмятины на обшивке левого крыла, а также повреждения на обшивке стабилизатора. Тендер на ремонт самолета размещен на сайте госзакупок.

По сведениям журналистов, президент летал на этом самолете на саммит G20 в Китай в прошлом сентябре и в Берлин на встречу глав государств в "нормандском формате" в октябре. Песков заявил изданию, что ремонт никак не повлияет на график президента, поскольку есть резервный самолет.

Между тем, как пояснил РИА Новости авиаэксперт, упомянутые повреждения самолет, вероятно, получил на земле от столкновения с аэродромной техникой. "Если проще, то что угодно - заправщик, погрузчик, бортовое питание - что подъезжало, отъезжало", - сказал он.

"Если смотреть на самолет с носовой части, то левое крыло с этой позиции получило вмятину, скорее всего, от аэродромного обслуживания (техника), а обтекатель стабилизатора - это крыло в хвостовой части самолета, тоже техника виновата аэродромная", - добавил специалист.

Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Продукция
Ил-96
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 18.01 00:22
  • 10
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 00:16
  • 20
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 21:10
  • 1
Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров
  • 17.01 20:14
  • 8
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 17.01 19:32
  • 72
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 17.01 19:08
  • 10
Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
  • 17.01 18:50
  • 3229
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.01 18:43
  • 44
Экранопланам – быть!
  • 17.01 18:13
  • 96
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 17:33
  • 9
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
  • 17.01 17:15
  • 26
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 17.01 16:21
  • 2
"Уралвагонзавод" опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
  • 17.01 16:04
  • 4060
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.01 16:04
  • 23
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 17.01 15:48
  • 2
Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  