Фрегат «Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап государственных испытаний



Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016

Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 17 января. Сторожевой корабль «Адмирал Макаров», построенный по заказу Минобороны РФ на ПСЗ «Янтарь» в Калининграде, 16 января приступил к стрельбам в рамках заключительного этапа государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота.

Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

«Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап испытаний, в рамках которых проведет стрельбы в морских полигонах Балтийского флота», – сказал Р.Мартов.

По информации ПСЗ «Янтарь», в этом выходе в море предполагается завершить программу государственных испытаний корабля, после чего фрегат будут готовить к передаче заказчику. Ожидается, что передача фрегата Минобороны состоится до конца первого квартала. Планировалось, что это произойдет до конца 2016 года, но из-за плохих метеоусловий график испытаний пришлось сдвинуть, отмечает агентство.

СКР проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2105 года. В 2016 году заказчику были переданы первые два корабля этой серии, разработанные АО «Северное проектно-конструкторское бюро» – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тыс. т, длину – 125 м, скорость – до 30 узлов.