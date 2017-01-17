Фрегат «Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап государственных испытаний
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016
Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru
ЦАМТО, 17 января. Сторожевой корабль «Адмирал Макаров», построенный по заказу Минобороны РФ на ПСЗ «Янтарь» в Калининграде, 16 января приступил к стрельбам в рамках заключительного этапа государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
«Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап испытаний, в рамках которых проведет стрельбы в морских полигонах Балтийского флота», – сказал Р.Мартов.
По информации ПСЗ «Янтарь», в этом выходе в море предполагается завершить программу государственных испытаний корабля, после чего фрегат будут готовить к передаче заказчику. Ожидается, что передача фрегата Минобороны состоится до конца первого квартала. Планировалось, что это произойдет до конца 2016 года, но из-за плохих метеоусловий график испытаний пришлось сдвинуть, отмечает агентство.
СКР проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2105 года. В 2016 году заказчику были переданы первые два корабля этой серии, разработанные АО «Северное проектно-конструкторское бюро» – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тыс. т, длину – 125 м, скорость – до 30 узлов.
17.01.2017
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