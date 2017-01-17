Саперы ЮВО совершенствуют навыки применения роботов «Уран-6» при разминировании



Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"

Источник: www.contrasterra.ru Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"Источник: www.contrasterra.ru

ЦАМТО, 17 января. Около 400 военнослужащих инженерно-саперной бригады Южного военного округа (ЮВО), привлекаемых к разминированию местности и объектов в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, приступили к полевым занятиям по повышению профессионального мастерства.

Саперам предстоит научиться применять новейшие многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», предназначенные для проделывания проходов в противопехотных и противотанковых минных полях, а также для сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов.

Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой самоходный радиоуправляемый бойковый минный трал. В зависимости от выполняемых задач на нем может быть установлено пять различных тральных устройств. Оператор управляет роботом на дистанции до 1000 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.