С космодрома «Плесецк» произведен успешный пуск МБР «Тополь-М»
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Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк
Источник: © ТАСС
ЦАМТО, 17 января. Совместным боевым расчетом РВСН и ВКС 16 января с космодрома Плесецк проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» шахтного базирования.
Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.
Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
17.01.2017
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