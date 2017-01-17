С космодрома «Плесецк» произведен успешный пуск МБР «Тополь-М»



Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк

Источник: © ТАСС Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома ПлесецкИсточник: © ТАСС

ЦАМТО, 17 января. Совместным боевым расчетом РВСН и ВКС 16 января с космодрома Плесецк проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» шахтного базирования.

Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.

Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.