Олег Сиенко: УВЗ – технологический лидер мирового танкостроения



Продукция Уралвагонзавода

Источник: Донат Сорокин/ТАСС Продукция УралвагонзаводаИсточник: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 17 января. Государственный оборонный заказ – основа бизнеса Уралвагонзавода (УВЗ). Корпорация успешно обеспечивает российские вооруженные силы современной бронетехникой и наращивает ее поставки на экспорт.

О том, как компания видит свое развитие и как сегодняшние военные конфликты в мире определяют спрос на российское оружие в интервью корр. BUSINESS GUIDE рассказал генеральный директор Уралвагонзавод Олег Сиенко.

Ниже интервью О.Сиенко BUSINESS GUIDE приведено в полном объеме.

BG: Как корпорация «Уралвагонзавод» справляется с выполнением ответственной государственной задачи – оснащением российской армии вооружением по государственному оборонному заказу?

О.С: На протяжении последних шести лет государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнялся своевременно, а по некоторой номенклатуре и досрочно. Объемы поставок в рамках ГОЗ растут, растут требования к исполнителям, к поставляемой продукции и услугам. Все это, конечно, усложняет наши задачи, но качественное и своевременное выполнение ГОЗ для нас всегда было делом принципа.

В 2016 году в интересах Министерства обороны предприятиями корпорации поставлено в войска более 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Специалистами предприятий корпорации проведено сервисное обслуживание более 800 единиц вооружения и военной техники непосредственно в войсках. В рамках государственного оборонного заказа текущего года УВЗ исполняет 92 государственных контракта. Из них 43 – на промышленных предприятиях, 49 – на ремонтных. Важно то, что 65 контрактов – долгосрочные. Это позволяет выстраивать экономику предприятий на перспективу.

Важная часть нашей работы по государственным контрактам – разработка и освоение принципиально новых видов вооружений. Успешное выполнение этой работы – залог обороноспособности страны, конкурентоспособности российского вооружения на внешних рынках.

BG: Что касается внешних рынков, как развивается ситуация с поставками вооружения на экспорт?

О.С.: 2016 год принес стабильный рост поступлений от реализации на экспорт продукции военного назначения. По сравнению с показателями предыдущего года он составил порядка 25%.

Корпорация на протяжении последних лет стабильно входит в топ-100 ведущих мировых производителей вооружения и военной техники по версии Стокгольмского института проблем мира, поднявшись за эти годы до 61-го места.

Помимо увеличения объемов экспортных поставок, расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг. Мы планомерно реализуем стратегию обеспечения обслуживания и ремонта наших изделий на протяжении всего жизненного цикла.

Все это, наряду с непрекращающейся работой по созданию новой и модернизации ранее разработанной продукции, позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день и рассчитывать на новые контракты.

BG: Но многие говорят сейчас о том, что эпоха танковых баталий прошла и, соответственно, потребность в бронетехнике сведется к нулю. Как вы прокомментируете эти рассуждения?

О.С.: Сейчас в Сирии и других странах Ближнего Востока идут вооруженные конфликты, которые на деле показывают значимость российской бронетанковой техники. Как бы ни были точны и эффективны удары по противнику с воздуха, неизбежно наступает момент, когда на отвоеванную территорию приходят техника, люди, и здесь без танков не обойтись.

Кроме того, Россия уже заявила о размещении своих военных баз на территории Сирии на постоянной основе. В качестве охраны баз тоже используется бронетехника.

Наверное, все военные специалисты в мире посмотрели кадры, когда боевики, имея на вооружении в Сирии один из новейших американских современных противотанковых ракетных комплексов, использовали его для поражения сирийского танка Т-90 и получилось, что хваленый американский ПТРК новейшего поколения не смог поразить ни танк, ни экипаж. Это вызвало недоумение и массу восхищенных отзывов. Безусловно, это стало отличной рекламой нашей продукции и стимулировало интерес потенциальных заказчиков. Сегодня УВЗ – это наш российский бренд, наша марка. Мы этим гордимся, мы это развиваем и бережем. Сирийская кампания показала надежность и качество техники, выпускаемой корпорацией «Уралвагонзавод».

BG: Как успехи УВЗ в выполнении ГОЗ и зарубежных контрактов отразились на финансово-экономических показателях корпорации?

О.С.: Начиная с 2010 года корпорация «Уралвагонзавод» всегда показывала чистую прибыль, расплатилась по кредитам прошлых лет, досрочно вернула госгарантии в казну. Исключением стали только 2014 и 2015 годы. Стагнация на рынке вагоностроения в этот период резко снизила значение показателей деятельности корпорации. К сожалению, нам не удалось в короткие сроки победить лоббистов тех перевозчиков, которые использовали старый подвижной состав. Вторая причина – введение санкций Евросоюза и США конкретно против Уралвагонзавода. Это остановило все наши международные проекты, партнерство с мировыми лидерами в области машиностроения, крайне ограничило наши возможности в привлечении финансирования. Представьте себе прыгуна, который прыгает с вышки в воду и в это время видит, как воду быстро сливают из бассейна: чтобы не разбиться, ему приходится за секунды принимать решения. Ситуация с Уралвагонзаводом очень похожа.

Тем не менее, нам удалось достаточно быстро среагировать на негативные изменения конъюнктуры и оперативно перестроиться, нарастив экспортную составляющую не только военной, но и гражданской продукции. В итоге уже в 2016 году мы снова планируем выйти на чистую прибыль в размере порядка 500 млн. руб.

BG: В ноябре текущего года советом директоров корпорации была утверждена новая Стратегия развития корпорации до 2025 года. В чем ее суть и какого эффекта вы ожидаете от реализации ее положений?

О.С.: Нами пройден сложнейший этап формирования корпорации из разрозненных активов. Сегодня это единый организм с высоким уровнем внутренней кооперации, в котором синхронизированы производственные процессы, финансово-экономическая политика, кадровая политика, инвестиции, снабжение и сбыт.

На этом пути возникали трудности, были отдельные ошибки, но задача по построению бронетанкового государственного холдинга была успешно выполнена, а значит, завершен важнейший этап работы.

Разработанная стратегия – это переход к следующему этапу развития корпорации уже как диверсифицированного интегрированного холдинга. Нам необходимо повышать операционную эффективность, в частности сокращать накладные расходы, закрывать избыточные и дублирующие производства, осуществлять продажу непрофильных активов, повышать производительность труда.

В стратегии мы зафиксировали цели деятельности корпорации и механизмы их достижения. Задачи, мероприятия и ответственность за их выполнение четко прописаны в «дорожной карте», содержащей более 600 мероприятий, большую часть из которых планируется реализовать в ближайшие два года.

Реализация стратегии позволит достичь к 2025 году выручки в размере 282 млрд. руб. при рентабельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли в 24,5 млрд. руб.

BG: Корпорация вошла в состав «Ростеха». Как вы видите дальнейшую судьбу Уралвагонзавода?

О.С. Подобные решения принимает собственник, и мы, как менеджеры, будем исполнять любое решение. Сегодня Корпорация Уралвагонзавод представляет собой мощный оборонно-промышленный комплекс с высоким потенциалом наращивания выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, которая является конкурентоспособной не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. За последние несколько лет нами инициативно, и в партнерстве с Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством обороны РФ разработано более 20 новейших образцов военной продукции, с 2010 года сертифицировано 10 новых моделей вагонов для российских и зарубежных потребителей. В том числе, мы первые, кто перешли на серийное производство инновационных вагонов с увеличенной нагрузкой на ось. Мы высоко подняли планку общественного электротранспорта, создав концепт трамвая будущего R1. Все эти заделы говорят о том, что мы, безусловно, выполним поручение Президента РФ о наращивании выпуска гражданской продукции до 50%.

Формирование Объединенной бронетанковой корпорации на платформе Ростеха станет следующим этапом развития УВЗ.