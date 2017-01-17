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Двигатели ракет для "Союза МС-04" и "Прогресса МС-05" заменят после декабрьской аварии

18.01.2017 ИТАР-ТАСС 95 0
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Источник: © Петр Гридин/ТАСС

Также в Роскосмосе сообщили, что третьи ступени "Союзов" с двигателем РД-0110 отзовут с Байконура для проверок

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Двигатели третьей ступени ракет-носителей "Союз-ФГ" и "Союз-У", предназначенных для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-04" и грузового корабля "Прогресс МС-05", заменят после декабрьской аварии грузовика "Прогресс МС-04". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

"Блок третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", запланированной под запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-05", доставлен для проверки в РКЦ "Прогресс". Ракета-носитель для пилотируемого корабля "Союз МС-04" также находится в РКЦ "Прогресс". На обеих ракетах- носителях ведутся работы по замене двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110 производства Воронежского механического завода - прим. ТАСС) на аналогичный из другой серии", - сказали в пресс-службе.

Согласно утвержденного плану, запуск грузового корабля "Прогресс МС-05" запланирован на 21 февраля, запуск "Союза МС-04" - на 27 марта.

Также сообщается, что все блоки третьих ступеней с двигателем РД-0110, из-за которого был потерян космический грузовик "Прогресс МС-04", будут отозваны с Байконура для дополнительных проверок.

"Для исключения повторения подобной ситуации разработан план мероприятий, в настоящее время выпускаются дополнения к нему. В соответствии с планом, все блоки третьей ступени ракет-носителей, оснащенные двигателем 11Д55, будут отозваны на предприятие-изготовитель РКЦ "Прогресс" (Самара) для дополнительных проверок", - сказали в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что комиссия Роскосмоса рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию, возникшую при запуске корабля "Прогресс МС-04". Комиссия установила, что наиболее вероятной причиной аварии является разрушение двигателя третьей ступени из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Комиссия по расследованию причин аварии начала работу 2 декабря и закончила ее 11 января. Работа комиссии несколько раз продлевалась. Комиссию возглавлял лично генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
Союз РН

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