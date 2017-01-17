Турецкая армия начала получать новые автоматические винтовки МРТ-76



Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76

Источник: Anadolu Agency Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76Источник: Anadolu Agency

Как сообщила турецкая государственная военно-промышленная, машиностроительная и химическая компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), 11 января 2017 года во время открытия нового испытательного полигона-стрельбища на оружейном предприятии МКЕК в Кырыккале (в 80 км к востоку от Анкары) состоялась церемония передачи сухопутным войскам Турции первых 500 изготовленных на этом предприятии 7,62-мм автоматических винтовок МРТ-76 турецкой разработки.

Это первые серийные винтовки МРТ-76, изготовленные в рамках контрактов 2015 года командований турецких сухопутных войск, ВМС и жандармерии на поставку первых 35 тысяч винтовок на общую сумму 140 млн турецких лир (47 млн долл). Из заказанных винтовок, 20 тысяч изготавливает МКЕК на предприятии в Кырыккале, а 15014 винтовок - турецкая частная компания KaleKalip (Стамбул), совместно с МКЕК принимавшая участие в разработке винтовки. Поставка всех винтовок обеими производителями должна быть завершена по контракту к концу 2017 года.

Винтовка МРТ-76 (Milli Piyade Tüfeği - национальная пехотная винтовка) разрабатывалась при головной роли МКЕК по заказу турецкой армии с 2007 года. Особенностью винтовки является использование патрона НАТО 7,62х51 мм, в отличие от стандартного для современных западных винтовок патрона 5,56х45 мм, поскольку патрон 7,62х51 мм считается турецкой армией наиболее оптимальным для использования в условиях Турции и соседних стран (вариант МРТ-76 под патрон 5,56х45 мм был также разработан, но не был принят турецкими военными). Опытная партия из 200 винтовок МРТ-76 проходила войсковые испытания в турецких частях с мая 2014 года.

Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76 Источник: Nicholas de Larrinaga / Jane's

Сама винтовка МРТ-76 конструктивно выполнена в целом на основе серии AR-10/AR-15, но использует газоотводную автоматику с расположенным над стволом газовым поршнем с коротким ходом по образцу винтовки Heckler & Koch НК417. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором с семью боевыми упорами. Живучесть ствола заявлена в 15 тысяч выстрелов.

Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76 во время войсковых испытаний Источник: www.network54.com/Forum

Всего потребности турецких вооруженных сил оцениваются в 500 тысяч винтовок МРТ-76. Сейчас основным стрелковым оружием турецкой армии являются более 200 тысяч выпущенных ранее МКЕК по лицензии Heckler & Koch немецких автоматических винтовок G3 под патрон 7,62х51 мм, а также несколько десятков тысяч выпускавшихся МКЕК их аналогов Heckler & Koch НК33Е под патрон 5,56х45 мм. Кроме того, в турецких вооруженных силах широко используются автоматы Калашникова различного происхождения под патрон 7,62х39 мм, и до сих пор состоят на вооружении винтовки М1 Garand и старые лицензионные магазинные винтовки Mauser 98k.