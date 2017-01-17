Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Турецкая армия начала получать новые автоматические винтовки МРТ-76

18.01.2017 bmpd.livejournal.com 79 0
0
Понравилась новость?
 0
МРТ-76
Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76
Источник: Anadolu Agency

Как сообщила турецкая государственная военно-промышленная, машиностроительная и химическая компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), 11 января 2017 года во время открытия нового испытательного полигона-стрельбища на оружейном предприятии МКЕК в Кырыккале (в 80 км к востоку от Анкары) состоялась церемония передачи сухопутным войскам Турции первых 500 изготовленных на этом предприятии 7,62-мм автоматических винтовок МРТ-76 турецкой разработки.

Это первые серийные винтовки МРТ-76, изготовленные в рамках контрактов 2015 года командований турецких сухопутных войск, ВМС и жандармерии на поставку первых 35 тысяч винтовок на общую сумму 140 млн турецких лир (47 млн долл). Из заказанных винтовок, 20 тысяч изготавливает МКЕК на предприятии в Кырыккале, а 15014 винтовок - турецкая частная компания KaleKalip (Стамбул), совместно с МКЕК принимавшая участие в разработке винтовки. Поставка всех винтовок обеими производителями должна быть завершена по контракту к концу 2017 года.


Винтовка МРТ-76 (Milli Piyade Tüfeği - национальная пехотная винтовка) разрабатывалась при головной роли МКЕК по заказу турецкой армии с 2007 года. Особенностью винтовки является использование патрона НАТО 7,62х51 мм, в отличие от стандартного для современных западных винтовок патрона 5,56х45 мм, поскольку патрон 7,62х51 мм считается турецкой армией наиболее оптимальным для использования в условиях Турции и соседних стран (вариант МРТ-76 под патрон 5,56х45 мм был также разработан, но не был принят турецкими военными). Опытная партия из 200 винтовок МРТ-76 проходила войсковые испытания в турецких частях с мая 2014 года.


Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76
Источник: Nicholas de Larrinaga / Jane's

Сама винтовка МРТ-76 конструктивно выполнена в целом на основе серии AR-10/AR-15, но использует газоотводную автоматику с расположенным над стволом газовым поршнем с коротким ходом по образцу винтовки Heckler & Koch НК417. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором с семью боевыми упорами. Живучесть ствола заявлена в 15 тысяч выстрелов.


Турецкая 7,62-мм автоматическая винтовка МРТ-76 во время войсковых испытаний
Источник: www.network54.com/Forum

Всего потребности турецких вооруженных сил оцениваются в 500 тысяч винтовок МРТ-76. Сейчас основным стрелковым оружием турецкой армии являются более 200 тысяч выпущенных ранее МКЕК по лицензии Heckler & Koch немецких автоматических винтовок G3 под патрон 7,62х51 мм, а также несколько десятков тысяч выпускавшихся МКЕК их аналогов Heckler & Koch НК33Е под патрон 5,56х45 мм. Кроме того, в турецких вооруженных силах широко используются автоматы Калашникова различного происхождения под патрон 7,62х39 мм, и до сих пор состоят на вооружении винтовки М1 Garand и старые лицензионные магазинные винтовки Mauser 98k.


17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Продукция
НК-33
Компании
NATO
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 18.01 00:22
  • 10
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 00:16
  • 20
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 21:10
  • 1
Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров
  • 17.01 20:14
  • 8
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 17.01 19:32
  • 72
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 17.01 19:08
  • 10
Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
  • 17.01 18:50
  • 3229
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.01 18:43
  • 44
Экранопланам – быть!
  • 17.01 18:13
  • 96
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 17:33
  • 9
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
  • 17.01 17:15
  • 26
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 17.01 16:21
  • 2
"Уралвагонзавод" опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
  • 17.01 16:04
  • 4060
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.01 16:04
  • 23
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 17.01 15:48
  • 2
Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  