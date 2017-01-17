Китайский дракон потеряет 18 голов



АрМИ-2016. Китайский военный на "Морском десанте"

Источник: Виталий Невар/ТАСС АрМИ-2016. Китайский военный на "Морском десанте"Источник: Виталий Невар/ТАСС

В армии КНР провели чистку среди генералов и офицеров

Китайские вооруженные силы скоро лишатся около 50 офицеров высокого уровня, в том числе 18 генералов. Об этом газете South China Morning Post сообщили два источника в армейских кругах. К концу 2017 года китайская армия должна сократиться на 300 тыс. человек, и этот процесс вряд ли будет безболезненным. Тем не менее без сокращений построить современные вооруженные силы стране едва ли удастся: существующая командная структура слишком громоздка и архаична.

Среди причин сокращения называются и практические, и политические. В число уволенных, по данным издания, попадут ректор Академии военных наук Цай Интин и политкомиссар Национального университета обороны Лю Ячжоу. Вузы, скорее всего, будут объединены. В отставку якобы также будут отправлены двое протеже бывшего генсека Цзян Цзэминя — генералы Цзя Тиньгань и Ду Цзиньцай.

Считается, что "фракция Цзян Цзэминя" недовольна реформами и антикоррупционной кампанией нынешнего генсека КНР Си Цзиньпина, поэтому увольнение "потенциальных оппозиционеров" поможет ему укрепить позиции в армии накануне XIX съезда Компартии, намеченного на осень нынешнего года. На съезде должен быть определен преемник Си Цзиньпина, который займет его место в 2022 году. Многие эксперты полагают, что на съезде Си Цзиньпин попытается остаться у власти и после истечения предназначенных ему двух сроков, и в этом случае ему необходима будет безоговорочная поддержка армии.

Среди попавших в список на увольнение — командующий сухопутными силами генерал Ли Цзочэн, герой китайско-вьетнамской войны 1979 года. 2 января 2016 года он принял знамя командующего лично из рук генерального секретаря. В отставку также отправится адмирал Сунь Цзяньго, заместитель главы объединенного штаба. Он считается военно-морским "ястребом" и всегда выступал за жесткую политику в отношении США в Южно-Китайском море. Также среди кандидатов на увольнение — заместители начальника объединенного штаба генералы Ци Цзяньго, Цю Фэньлинь и Ван Гуаньчжун. Все они достигли возраста 63 лет, считающегося предельным для продвижения на активной воинской службе.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин считает, что усматривать в увольнениях политическую подоплеку не стоит. "В связи с реформой сократилось количество должностей, и увольнения вполне естественны,— сообщил он "Ъ".— Часть из уволенных отправится на пенсию, часть — преподавать в военные вузы, часть — работать в бюрократические структуры". Напомним, в результате объявленной 1 января 2016 года реформы структуры управления Народно-освободительной армии Китая четыре генеральных управления были заменены 15 небольшими департаментами, которые в сумме требуют меньше персонала. Всего же в течение 2017 года вооруженные силы должны быть сокращены на 300 тыс. человек.

Помимо увольнений в китайской армии ожидается и реформа военной иерархии. В настоящий момент существует параллельная система рангов и должностей. Периодически это приводит к тому, что военный более высокого ранга (к примеру, генерал-майор) вынужден подчиняться офицеру более низкого ранга (старшему полковнику), занимающему более высокий пост в рамках командной структуры. Это вызывало раздражение у офицерского состава — как и то, что служащие вспомогательных структур обычно росли в должности быстрее, чем их коллеги в боевых подразделениях. В ходе новой реформы эти проблемы должны быть устранены. Ключевым для военного станет ранг, скорость роста в подразделениях выровняется, а возраст выхода на пенсию увеличится, чтобы сохранить ценные кадры.

Нерешенной остается проблема недостаточной компенсации уволенным в запас офицерам и солдатам. В октябре 2016 и начале января 2017 года военные протестовали у зданий Центральной военной комиссии и Министерства обороны, требуя положенных им по закону выплат и льгот. Василий Кашин, впрочем, уверен, что генералам с этой проблемой столкнуться не придется. "В год XIX съезда протестов постараются не допустить",— добавил он.

Михаил Коростиков