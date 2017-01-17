С Плесецка успешно запустили "Тополь-М"
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Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2)
Источник: rbase.new-factoria.ru
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели в понедельник, 16 января, пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь-М" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Учебная боевая часть ракеты шахтного базирования с высокой точностью поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке, отметили в ведомстве. Цель пуска — подтверждение стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.
Вес трехступенчатой ракеты РС-12М составляет порядка 45 тонн. По официальной информации, она может доставлять моноблочную ядерную боевую часть на расстояние около 10 тысяч километров.
17.01.2017
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