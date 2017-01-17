Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

С Плесецка успешно запустили "Тополь-М"

18.01.2017 Lenta.ru 111 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуск ракеты Тополь-М (РС-12М2)
Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2)
Источник: rbase.new-factoria.ru

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели в понедельник, 16 января, пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь-М" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Учебная боевая часть ракеты шахтного базирования с высокой точностью поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке, отметили в ведомстве. Цель пуска — подтверждение стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.

Вес трехступенчатой ракеты РС-12М составляет порядка 45 тонн. По официальной информации, она может доставлять моноблочную ядерную боевую часть на расстояние около 10 тысяч километров.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 18.01 02:10
  • 1
Самолет-трансформер от ЦАГИ как конкурент Ил-112В
  • 18.01 01:52
  • 2
О программах самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ и перспективных транспортных самолетов СВТС и ПТС
  • 18.01 01:43
  • 1
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 18.01 01:33
  • 9
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 18.01 01:25
  • 45
Экранопланам – быть!
  • 18.01 01:18
  • 2
"Цирконовый" апгрейд
  • 18.01 01:16
  • 1
ВМС Пакистана получили первые морские патрульные корабли MPV
  • 18.01 01:03
  • 11
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 00:16
  • 20
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 21:10
  • 1
Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров
  • 17.01 19:32
  • 72
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 17.01 19:08
  • 10
Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
  • 17.01 18:50
  • 3229
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.01 18:13
  • 96
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 17:33
  • 9
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  