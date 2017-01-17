Армия США в Северной Германии. Где снова идут танки (Sueddeutsche Zeitung, Германия)



Американский военный на учениях в Германии

Источник: flickr.com, 7th Army Training Command Американский военный на учениях в ГерманииИсточник: flickr.com, 7th Army Training Command

Холодная война недавно вернулась в Северную Германию, и Герберт Беренс (Herbert Behrens) почувствовал это. Когда неделю тому назад в субботу американские солдаты ступили на землю его родины, повеяло холодом, ветер пронесся по Бремерхафену. Политик Беренс стоял перед микрофоном на Kaiserhafen вместе с некоторыми из своих сторонников. "Мир вместо бряцания оружием", такую надпись можно было прочесть на голубом плакате с изображением голубя. Тем временем на огороженную соседнюю территорию друг за другом выкатывались из гигантского корабля очередные танки американской армии. Дело пошло.

Все почти как раньше. Почти. Здесь на берег сходят более четырех тысяч солдат из США и выгружают более двух тысяч единиц вооружения, чтобы защитить Европу от России. А там - несколько демонстрантов, опасающихся, что Пентагон может своими действиями спровоцировать мировую войну. "Здесь готовится война", - заявил депутат Бундестага от левых Беренс, 62 года. И ему важно было заявить это здесь, потому что он избран от этого региона.

И на этот раз им не удалось помешать. Уже более недели танковая бригада американской армии движется по направлению к Польше и Прибалтике, на грузовых машинах и в железнодорожных вагонах она пересекла уже несколько земель Германии. Третья бригада четвертой пехотной дивизии из Форта Карсона в Колорадо усилит восточную границу Европы к западу от России.

Депутат от левых заявил, что все это для него является "страшным дежавю"

Операция "Atlantic Resolve" считается ответом Вашингтона на аннексию Москвой Крыма и на конфликт на Украине. В не меньшей степени Польша, Эстония или Латвия боятся Владимира Путина. Это одно из самых крупных передвижений американской армии на европейской земле за последние десятилетия. На пути американских военных находились несколько германских городов. Город Остерхольц-Шармбек Герберта Беренса - один из них.

Для него, бывшего профсоюзного деятеля, все это является "страшным дежавю". Американцы уже были там однажды, правда, довольно давно. Из единственной гавани Бремерхафена они отправляли свои грузы после Второй мировой войны. В 1958 году с транспортного военного судна "Генерал Рэндалл" там на берег сошел недавно призванный на военную службу Элвис Пресли (Elvis Presley), памятный знак в связи с прибытием короля рок-н-ролла висит в круизном терминале Meter 700. Позднее обстановка сложилась так, что американская армия ушла. Остался только ресторан "Последняя закусочная перед Нью-Йорком" (Letzte Kneipe vor New York).

В мае 2016 года городская администрация сообщила, что "последним пока еще активным реликтом США времен холодной войны в Бремерхафене" является история. Здание 1 бывшей казармы "Карл-Шульц" было закрыто и снесено; это был фахверковый дом, из которого AFN (радиостанция американских войск - прим. пер.) вела свои передачи, а в конце там размещалась последняя часть американских войск в Северной Германии.

Потом на этом месте построили железнодорожный вокзал гавани. А теперь?

Всего через восемь месяцев после эпохального события в Бремерхафен пришли три гигантских грузовых судна. На таких судах обычно отправляли автомобили "Фольксваген" или "БМВ" в США или на Дальний Восток, а также "Ниссаны" или "Тойоты" в Европу. А на этот раз они доставили гусеничные транспортные средства с орудиями для защиты восточных партнеров НАТО.

Петер Бургхардт (Peter Burghardt)