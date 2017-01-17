Лавров: армия РФ может обеспечить работу своих военных в Сирии без помощи других стран



Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 года

Источник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 годаИсточник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru

Глава МИД РФ пояснил, что инфраструктура по обеспечению функционирования российских кораблей налажена

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия способна обеспечить функционирование своих ВМС и ВКС в Сирии без помощи других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года.

"Насчет дозаправки наших кораблей, которые снабжают наши ВКС, базу в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Мы справились, - сказал Лавров. - Мы имеем возможности, не обременяя никого из наших коллег, обеспечивать функционирование своих ВМС и ВКС".