Подразделения антитеррора на внезапной проверке отбили атаку "диверсантов"



Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях

Источник: МО РФ Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условияхИсточник: МО РФ

ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости.Внезапная проверка подразделений противодействия терроризму прошла в штабе Восточного военного округа в Хабаровске, во время которой военнослужащие отбили нападение "диверсантов" на КПП, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"В штабе Восточного военного округа состоялась внезапная проверка подразделений противодействия терроризму. В ходе практической тренировки военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях "Тигр", блокировали диверсионно-разведывательную группу условного противника, которая пыталась захватить КПП штаба округа", - сказал Гордеев.

По его словам, применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило "зачистку" помещения от условных террористов, а также отработало эвакуацию условно раненного бойца. В завершении учения военнослужащие проверили территорию штаба округа на наличие отравляющих веществ.

"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли "террористов" выступали военнослужащие подразделения специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов", - отмечается в сообщении.