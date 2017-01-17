Подразделения антитеррора на внезапной проверке отбили атаку "диверсантов"
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Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях
Источник: МО РФ
ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости.Внезапная проверка подразделений противодействия терроризму прошла в штабе Восточного военного округа в Хабаровске, во время которой военнослужащие отбили нападение "диверсантов" на КПП, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"В штабе Восточного военного округа состоялась внезапная проверка подразделений противодействия терроризму. В ходе практической тренировки военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях "Тигр", блокировали диверсионно-разведывательную группу условного противника, которая пыталась захватить КПП штаба округа", - сказал Гордеев.
По его словам, применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило "зачистку" помещения от условных террористов, а также отработало эвакуацию условно раненного бойца. В завершении учения военнослужащие проверили территорию штаба округа на наличие отравляющих веществ.
"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли "террористов" выступали военнослужащие подразделения специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов", - отмечается в сообщении.
17.01.2017
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