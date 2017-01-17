Главком: введение Дня Росгвардии говорит о высочайшей степени доверия



Военнослужащие Росгвардии

Источник: FLB.ru Военнослужащие РосгвардииИсточник: FLB.ru

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Установление Дня войск национальной гвардии РФ свидетельствует о высоком уважении государства к воинам правопорядка, заявил в понедельник директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии РФ. Отмечать его будут 27 марта.

"Появление в России нового профессионального праздника свидетельствует о высоком уважении нашего государства, его президента к воинам правопорядка, самоотверженно, порою с риском для жизни выполняющим свои ответственные служебно-боевые задачи. Оно знаменует собой и высочайшую степень государственного доверия к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в их сегодняшнем противоборстве с террористами, преступниками, нарушителями закона и порядка", - сказал Золотов.

Он отметил, что дата вновь установленного праздника приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России.

"Это показывает глубину преемственности общей истории и славных традиций, которые нам предстоит приумножить", - добавил главком.