Главком: введение Дня Росгвардии говорит о высочайшей степени доверия
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Установление Дня войск национальной гвардии РФ свидетельствует о высоком уважении государства к воинам правопорядка, заявил в понедельник директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии РФ. Отмечать его будут 27 марта.
"Появление в России нового профессионального праздника свидетельствует о высоком уважении нашего государства, его президента к воинам правопорядка, самоотверженно, порою с риском для жизни выполняющим свои ответственные служебно-боевые задачи. Оно знаменует собой и высочайшую степень государственного доверия к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в их сегодняшнем противоборстве с террористами, преступниками, нарушителями закона и порядка", - сказал Золотов.
Он отметил, что дата вновь установленного праздника приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России.
"Это показывает глубину преемственности общей истории и славных традиций, которые нам предстоит приумножить", - добавил главком.
17.01.2017
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