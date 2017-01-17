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Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом

18.01.2017 РИА Новости 59 0
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Адмирал флота Касатонов
Находящийся у стенки АО "Судостроительный завод "Северная верфь" в стадии достройки фрегат "Адмирал флота Касатонов" - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 14.11.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Испытания второго фрегата проекта 22350 начнутся летом 2017 года, передача флоту запланирована на конец 2017 года - начало 2018 года, сообщил в интервью РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.

Головной корабль этой серии "Адмирал Горшков" проходит сейчас испытания. "Адмирал Касатонов" был спущен на воду в 2014 году. Корабль назван в честь отца Игоря Касатонова адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова, с 1964 по 1974 годы занимавшего должность первого заместителя главнокомандующего ВМФ СССР.

"Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания летом этого года. Планируется, что в конце 2017 - начале 2018 года корабль будет принят на вооружение ВМФ", - сказал Касатонов.

Фрегаты проекта 22350 имеют полное водоизмещение 4,5 тысячи тонн, скорость 30 узлов, дальность плавания 4000 миль, автономность 30 суток, на вооружение крылатые ракеты "Оникс", 130-милиметровая артустановка, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш", торпеды, вертолет Ка-27.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3M-55
Адмирал Горшков
Ка-27
Проекты
22350
ЧФ

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