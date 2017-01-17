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На Дальнем Востоке противолодочные самолеты отрабатывают сложные маневры

18.01.2017 РИА Новости 46 0
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Противолодочный самолет Ил-38Н
Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота по сложным видам лётной подготовки проходят на аэродромах Приморья и Камчатки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью", - сообщил Матвеев.

Кроме того, экипажи Ил-38 и Ил-38Н отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

"Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов. Все полеты выполнялись в различное время суток и в сложных погодных условиях", - добавил Матвеев.

17.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Проекты
ТОФ

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