На Дальнем Востоке противолодочные самолеты отрабатывают сложные маневры



Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота по сложным видам лётной подготовки проходят на аэродромах Приморья и Камчатки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью", - сообщил Матвеев.

Кроме того, экипажи Ил-38 и Ил-38Н отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

"Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов. Все полеты выполнялись в различное время суток и в сложных погодных условиях", - добавил Матвеев.