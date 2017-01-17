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Финские представители проведут военную инспекцию в России

18.01.2017 РИА Новости 40 0
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Флаги России и Финляндии
Флаги России и Финляндии
Источник: narfu.ru

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Финские инспекторы с 17 по 20 января проведут инспекцию в Нижегородской и Ивановской областях, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 17 по 20 января 2017 года Финляндия проведет на территории Российской Федераций инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Определенный Финляндией указанный район расположен в Нижегородской и Ивановской областях и занимает площадь около 10 тысяч квадратных километров", - сказал он.

По его словам, инспекция определит масштабы уведомляемой военной деятельности в данном районе или подтвердит ее отсутствие. Рыжков добавил, что инспекторы примут участие в брифингах, на которых командование формирований и воинских частей предоставят им информацию о структуре, задачах и военной деятельности в указанном районе.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, об оборонном планировании и о военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.

17.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
Ядерный щит

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