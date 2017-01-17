Финские представители проведут военную инспекцию в России
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Флаги России и Финляндии
Источник: narfu.ru
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Финские инспекторы с 17 по 20 января проведут инспекцию в Нижегородской и Ивановской областях, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В период с 17 по 20 января 2017 года Финляндия проведет на территории Российской Федераций инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Определенный Финляндией указанный район расположен в Нижегородской и Ивановской областях и занимает площадь около 10 тысяч квадратных километров", - сказал он.
По его словам, инспекция определит масштабы уведомляемой военной деятельности в данном районе или подтвердит ее отсутствие. Рыжков добавил, что инспекторы примут участие в брифингах, на которых командование формирований и воинских частей предоставят им информацию о структуре, задачах и военной деятельности в указанном районе.
Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, об оборонном планировании и о военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.
17.01.2017
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