Более двух тысяч новобранцев пополнили Тихоокеанский флот в осенний призыв



Эмблема Тихоокеанского флота

Источник: http://www.eventspro.ru/ Эмблема Тихоокеанского флотаИсточник: http://www.eventspro.ru/

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч человек направлены на военную службу на Тихоокеанский флот в ходе осенней призывной кампании, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Около 1 тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ. Среди молодых людей более 14% имеют высшее профессиональное образование, около 30% - среднее профессиональное, остальные призывники получили среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте", - сообщил Матвеев.

По его словам, значительная часть новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.