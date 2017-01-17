Более двух тысяч новобранцев пополнили Тихоокеанский флот в осенний призыв
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Эмблема Тихоокеанского флота
Источник: http://www.eventspro.ru/
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч человек направлены на военную службу на Тихоокеанский флот в ходе осенней призывной кампании, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"Около 1 тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ. Среди молодых людей более 14% имеют высшее профессиональное образование, около 30% - среднее профессиональное, остальные призывники получили среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте", - сообщил Матвеев.
По его словам, значительная часть новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение.
Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.
17.01.2017
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