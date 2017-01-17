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Выход космонавтов в космос могут перенести из-за потери скафандра

18.01.2017 ИТАР-ТАСС 49 0
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Источник: © NASA

Скафандр на МКС должен был доставить потерпевший аварию корабль "Прогресс"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Единственный запланированный на 2017 год выход российских космонавтов в открытый космос могут перенести из-за потери скафандра нового поколения "Орлан-МКС" в результате аварии грузового корабля "Прогресс МС-04".

Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Пока (один намеченный на этот год выход в открытый космос) остается, но он планировался в том числе для испытания новых скафандров, а один из скафандров не доставлен. Из-за того, что часть оборудования мы потеряли, сейчас пересмотрят программу выходов", - сказал он.

По словам Крикалева, нет экстренной необходимости в том, чтобы провести выход в открытый космос в этом году.

Крикалев полагает, что к моменту доставки двух оставшихся скафандров программа выхода в открытый космос станет понятна. Первый из них планируется отправить на корабле "Прогресс МС-05", который стартует в конце февраля, второй - на одном из следующих грузовиков. Собеседник агентства уточнил, что на станции находятся скафандры "Орлан-МК" предыдущего поколения, в которых космонавты могут выйти в открытый космос, если возникнет такая необходимость.

Выход в открытый космос по российской программе ранее планировался на середину года. Среди запланированных задач - очистка одного из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтаж оборудования с образцами, выставленными для изучения воздействия на них условий космического пространства, ремонт узконаправленной антенны на служебном модуле "Звезда", запуск в открытый космос первого российского наноспутника, созданного с использованием 3D-печати. Этот аппарат был отправлен на МКС еще 31 марта 2016 года.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
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Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Наноиндустрия
Прогресс ТГК
Союз РН

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