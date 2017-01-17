Ракета "Тополь-М" успешно поразила условную цель на полигоне на Камчатке



Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк

Источник: © ТАСС Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома ПлесецкИсточник: © ТАСС

Целью пуска было подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совместный боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил провел в понедельник успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк, сообщает пресс- служба Минобороны РФ.

"Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка. Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа", - говорится в сообщении.

Трехступенчатая твердотопливная ракета шахтного базирования "Тополь-М", как и ее мобильный вариант, была разработана Московским институтом теплотехники. Начало испытаний - 1994 г., шахтный вариант был принят на вооружение в 2000 г. Дальность стрельбы - 11 тыс. км, стартовый вес - 46,5 т. Вес забрасываемого груза - 1,2 т. Оснащена одним боевым блоком.