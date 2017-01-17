Финский флот снова хочет торпеды



Финские ракетные катера Hanko и Tornio типа Hamina (c)

Источник: www.facebook.com Финские ракетные катера Hanko и Tornio типа Hamina (c)Источник: www.facebook.com

Как сообщает журнал "Jane's Navy International" в статье John Pagni "Finland's Hamina-class MLU will include torpedo re-introduction for navy", ВМС Финляндии планируют оснастить четыре своих ракетных катера типа Hamina в ходе среднего ремонта и модернизации, намеченных на 2019-2021 годы, противолодочными торпедами. Тем самым финский флот впервые со времен Второй мировой войны снова получит на вооружение торпеды.

Модернизация четырех ракетных катеров типа Hamina будет проведена в рамках программы 'Laivue 2000' ("Флотилия 2000"), являющейся дополняющей по отношению к программе 'Laivue 2020' ("Флотилия 2020"), которая включает строительство четырех новых многоцелевых корветов (о чем наш блог уже сообщал). Предполагается, что четыре новых корвета также получат противолодочные торпеды.

Четыре ракетных катера типа Hamina полным водоизмещением по 274 тонны были введены в строй в 1998-2006 годах и сейчас составляют боевое ядро финского флота. Их средний ремонт и модернизация будут осуществляться в 2019-2021 годах группой Patria, которая к концу 2017 года должна определить верфь-подрядчика, на которой будут осуществляться непосредственные работы. Стоимость модернизации оценивается в 190 млн евро. Предполагается, что в ходе модернизации катера типа Hamina, помимо торпедных аппаратов для противолодочных торпед, получат также новые подкильную и буксируемую ГАС. Планируется также установка новой АСБУ и дополнительных топливных танков для увеличения дальности плавания.

Сейчас катера типа Hamina оснащены подкильной ГАС Simrad Subsea Toadfish и буксируемой ГАС Sonac/PTA, но из противолодочного вооружения несут только несколько традиционных глубинных бомб на кормовом бомбосбрасывателе.

Приобретение противолодочных торпед включено в закупочный плана финских вооруженных сил на 2018-2021 годы, тип торпед будет выбран на конкурсной основе.

Со стороны bmpd заметим, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.

В принципе, статья 17 Договора не запрещала Финляндии полностью иметь торпедное оружие, но была сформулирована достаточно витиевато:

"Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов".

Поскольку в ВМС Финляндии на тот момент торпедное оружие имелось на вооружении подводных лодок и торпедных катеров, то после списания по условиям Договора всех пяти подводных лодок и переоборудования всех торпедных катеров в сторожевые, финский флот с 1948 года более не имел носителей торпед и не эксплуатировал торпеды.

Хотя в 1964 году Советский Союз продал Финляндии два сторожевых корабля проекта 50, оснащенных трехтрубными 533-мм торпедными аппаратами, однако, по известным данным, торпеды с этими кораблями не передавались и фактически на вооружении этих кораблей в финском флоте не состояли.

Фактически военные ограничения Парижского договора 1947 года постепенно деградировали как "явочным" порядкам, так и в результате советско-финских договоренностей (согласно которым СССР с середины 1960-х годов поставлял Финляндии различные системы управляемого ракетного оружия; морские мины с неконтактными взрывателями Финляндия также имела на вооружении с 1960-х годов).

После заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии Финляндия 21 сентября 1990 года в одностороннем порядке заявила, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерного оружия) более не являются актуальными и потеряли силу.