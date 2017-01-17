Генерал от пиара



Генерал Джеймс Мэттис

Источник: Alex Wong / Getty Images Генерал Джеймс МэттисИсточник: Alex Wong / Getty Images

"Бешеный пес" Трампа – одна из самых спорных фигур в американском военном истеблишменте

Конгресс США одобрил кандидатуру экс-главы Центрального командования вооруженных сил (ЦЕНТКОМ) генерала Джеймса Мэттиса на должность министра обороны. Примечательно, что для назначения будущего руководителя Пентагона запустили специальную процедуру.

По законодательству США, отставной военный может быть министром обороны только в том случае, если с момента его увольнения прошло не менее семи лет. А Мэттис ушел в отставку в 2013-м. Поэтому его назначение потребовало дополнительного согласования с конгрессом и сенатом, а также отдельных слушаний в комитете по вооруженным силам.

“Будущий глава Пентагона заработал в Афганистане и Ираке прозвища Позер и Пиарщик”

Судя по высказываниям аналитиков и экспертов, выдвижение прослужившего 41 год экс-генерала стало для простых военных подарком. Бытует мнение, будто назначению Мэттиса противодействовала гражданская верхушка Пентагона, в частности уходящий в отставку глава ведомства Эштон Картер. Сообщения о конфликте гражданских руководителей Минобороны, которые мало понимают в военном деле и подходят к вооруженным силам как к корпорации, неоднократно публиковались в американских СМИ. Поэтому заслуженный генерал во главе Пентагона рассматривается как определенная победа "военного лобби".

Между тем назначение Джеймса Мэттиса сулит большие проблемы. На поверку генерал-морпех – личность неоднозначная. Против его кандидатуры выступали не только абстрактные "гражданские руководители", а вполне конкретные генералы в армии США и командовании сил специальных операций. Сам же будущий глава Пентагона во время операции в Афганистане и Ираке заработал нелестные прозвища – Позер, Неумелый пиарщик.

Афганский синдром перестраховщика

В ноябре 2001 года в Афганистан было заброшено отделение сил специального назначения ВС США 574 (ODA 574). Задача перед "зеленными беретами" стояла достаточно сложная: оказать помощь в подготовке наступления на Кандагар силам будущего президента Афганистана Хамида Карзая. Примечательно, что тот с советниками отправился в тыл Талибана вместе с ODA 574 и инструкторами из ЦРУ.

На тот момент на территории страны регулярных частей и подразделений ВС США не было за исключением 15-го экспедиционного отряда морской пехоты на объекте "Рино" – заброшенного аэродрома в 190 километрах от Кандагара. Командовал отрядом бригадный генерал Джеймс Мэттис.

5 декабря в результате ошибки авианаводчика бомба, сброшенная В-52, попала в ODA 574, убив и ранив несколько военнослужащих. Командование 5-й группы специального назначения обратилось к Мэттису с запросом на эвакуацию. Но получило отказ: дескать, генерал не имеет информации, что происходит в том районе, и рисковать вертолетами не намерен.

Несмотря на то, что в районе уже действовали штаб батальона спецназначения и эскадрон "Дельты", которые гарантировали прикрытие вертолетов от обстрела с земли, Мэттис остался непреклонен. Не изменилось его решение и после того, как ему сообщили, что нескольким раненым требуется срочная операция, иначе погибнут.

Для их эвакуации пришлось задействовать вертолеты МН-53 из Узбекистана. На объект "Рино" вылетели два "Геркулеса" со специальными медицинскими модулями в грузовых кабинах и командами врачей. Вертолетчики успели вовремя. Правда, из-за нехватки топлива экипажи были вынуждены провести дозаправку в воздухе над Кандагаром на высоте несколько сотен метров под обстрелом талибов. Хорошо, ни один МН-53 не пострадал.

Но Мэттис не желал присутствия гостей в "Рино" и запретил посадку С-130 с медиками. Самолеты несколько часов кружили в воздухе. В какой-то момент экипажи решили садиться самостоятельно. Тут в ситуацию вмешался генерал Томми Фрэнкс – глава ЦЕНТКОМа и командующий операцией "Несокрушимая свобода". Он заставил Мэттиса разрешить посадку и обеспечить прием МН-53 с ранеными.

Но даже несмотря на личное вмешательство Фрэнкса, как позже написали "зеленые береты", Мэттис занялся мелкими пакостями. Во время медицинской операции вертолеты АН-1 морских пехотинцев начали прогревать двигатели, а потом выполнять полеты. Это вызвало тряску медицинских С-130 и мешало работать хирургам.

Объединенное командование сил специальных операций (ОКССО) ВС США потребовало проведения расследования поведения Джеймса Мэттиса на объекте "Рино". Спустя некоторое время разбирательство закрыли, но врагов в ОКССО Мэттис приобрел.

Сомнительный триумф

Считается, что прозвище Бешеный пес, репутацию сурового и блистательного вояки Мэттис заработал при вторжении в Ирак в 2003 году. Но заслуги генерала достаточно спорны.

Бешеный пес приклеился к нему после публикации книги "Поколение убийц" (хроника действий разведывательного батальона морской пехоты в Ираке) и выхода одноименного сериала. В нескольких фрагментах генерал показан харизматичным лидером, не пугающимся опасности. Достаточно вспомнить, как Мэттис отчитывает командира полковой группы экспедиционной дивизии прямо на мосту под обстрелом иракских военных.

Правда, в мемуарах одного из действующих лиц тех событий – лейтенанта Натаниэля Фика эпизоды эти, мягко говоря, уже менее однозначны. Генерал не выглядит "отцом морпехов". Но книга и фильм сыграли свою роль – сейчас успешные действия корпуса морской пехоты в Ираке приписываются Мэттису. Позже пиар-эффект был закреплен вышедшим в печать сборником цитат генерала.

Хотя опубликованная в конце 2000-х официальная историография корпуса морской пехоты показала, что авторство самых ответственных решений и наиболее сложных действий при вторжении в Ирак в 2003 году принадлежит генерал-лейтенанту Джеймсу Конвею, бывшему тогда командиром экспедиционных сил КМП в Ираке. Именно ему подчинялся Мэттис (на тот момент командир 1-й дивизии морской пехоты), а не наоборот, как указывается в некоторых изданиях.

Не менее спорны решения Джеймса Мэттиса во время боев в Фаллудже. Традиционно сообщается, что бригада 82-й воздушно-десантной дивизии с умиротворением города не справилась. Чтобы предотвратить беспорядки, Пентагон срочно отправил в Фаллуджу дивизию морпехов во главе с Мэттисом, и он выполнил задачу.

После опубликования нескольких работ, посвященных операциям "Дельты" в Ираке, ситуация опять же выглядит иначе. Несмотря на все усилия Мэттиса, в Фаллудже начались бои. Офицеры-спецназовцы "Дельты", действовавшие тогда в городе, утверждали, что генерал везде опаздывал. Там уже строили баррикады и завозили оружие, а морпехи сняли часть постов, чтобы, как указал в приказе по дивизии Мэттис, нормализовать жизнь. Когда с минуты на минуту должны были начаться столкновения, генерал приказал вести патрулирование без касок и бронежилетов, дабы не провоцировать мирных жителей и не показывать американских морпехов оккупантами.

Это решение широко тиражировалось в СМИ, как и ежедневные брифинги Мэттиса, где он часто употреблял свои знаменитые "военные мудрости". Правда, сами морпехи несколько разочаровались в комдиве. Когда бои в городе вспыхнули в полную силу, дивизия морской пехоты оказалась не готова к этому.

Примечательно, что Джеймс Мэттис – один из немногих генерал-лейтенантов (высшее воинское звание в КМП), не ставший командующим корпусом морской пехоты или хотя бы замкомом.

С 2005 года Мэттис фактически не руководил боевыми соединениями. В 2006-м он возглавил объединенное командование разработок, отвечающее за внедрение новых систем вооружения, а потом и объединенное командование сил и средств – фактически управление боевой подготовки.

И если при администрации Джорджа Буша карьера генерала затухала, то при Бараке Обаме расцвела. Правда, попытка назначить Мэттиса командующим КМП США не удалась из-за негласного сопротивления потенциальных подчиненных. КМП – одно из немногих в ВС США, где командующих назначает президент, но только по согласованию с самим корпусом. Зато с ЦЕНТКОМом, с командования которым до этого был снят попавший в немилость генерал Петреус, все получилось.

Джеймс Мэттис – генерал с достаточно спорной репутацией. Во многом его достижения не боевые заслуги, а скорее пиар-акции. И с коллегами у него довольно сложные отношения. Мэттиса откровенно не любят в ВС США, объединенном командовании сил спецопераций и командовании специальных операций. Причем руководство последнего (в его состав входят "Дельта" и DEVGRU) считается "серыми кардиналами" не только в Пентагоне, но и вообще в системе национальной безопасности.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (666) за 18 января 2017 года