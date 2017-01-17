"Цирконовый" апгрейд



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Крейсеры отступают, но не сдаются

В современных флотах крейсеры, похоже, уходят в прошлое. В боевом составе в этом классе остались только советские/российские проекты 1164 ("Москва") и 1144 ("Петр Великий"), а также 22 "американца" типа "Тикондерога". Тем не менее крейсеры в составе флотов мира имеют большое значение, составляя наряду с авианосцами основу ударных сил. Поэтому сравнительный анализ актуален и интересен.

Ракетный крейсер "Тикондерога" превосходит ТАРК "Петр Великий" в обоих типах конфликтов по степени соответствия боевому предназначению. С модернизацией наших крейсеров и их перевооружением на "Ониксы" и "Калибры" удается добиться превосходства над "американцем" в локальных войнах, но сохраняется отставание в крупномасштабных. И лишь при оснащении наших крейсеров перспективной ПКР "Циркон" достигается весьма существенное преимущество по всем показателям.

“Наши крейсеры создавались в СССР, чтобы развить успех подлодок и морской ракетоносной авиации, завершая разгром авианосных соединений противника”

"Американец" оснащен оружием, позволяющим с приличной эффективностью решать наиболее важные задачи. Наш крейсер в локальных столкновениях не может эффективно бить по наземным объектам, а в крупномасштабных войнах имеет весьма ограниченные возможности для разгрома авианосных групп противника. Идущая модернизация крейсера "Адмирал Нахимов" устраняет этот недостаток.

Ракетные крейсеры "Москва" и "Тикондерога" уже встречались в заочном бою ("ВПК", № 9, 2016). Есть смысл включить в анализ ТАРК "Петр Великий", а также модернизируемый корабль того же проекта "Адмирал Нахимов". Заметим, что оба они по водоизмещению более чем в 2,5 раза превосходят "американца".

Для сравнимости результатов с ранее проведенным анализом российского крейсера "Москва" и американского "Тикондерога" опираться будем на ту же методику. Соответственно первоначально обратим внимание на анализ и сопоставление ТТХ кораблей.

Сила "Тикондероги"

У "Тикондероги" при водоизмещении около 9600 тонн ракетное оружие расположено в двух универсальных вертикальных подпалубных пусковых установках Mk-41 общей емкостью 122 ячейки. Типовая загрузка – 24–26 КР "Томагавк", 16 ПЛУР ASROC и 80 ЗУР "Стандарт-2". Кроме того, 16 ракет "Гарпун" в палубных пусковых установках. Корабли оснащены БИУС типа "Иджис". Артиллерия – две АУ Mk-45 калибра 127 миллиметров. Противолодочное вооружение – два трехтрубных ТА для малогабаритных противолодочных торпед Mk-46. На кораблях мощные гидроакустические средства поиска субмарин и противолодочные вертолеты.

Ракетный крейсер типа Ticonderoga ВМС США. Источник: szentkoronaradio.com

Число попаданий тяжелых российских противокорабельных ракет П-700 с боевой частью 750 килограммов для вывода крейсера из строя или потопления можно оценить в 1–2, а более легких ракет типа "Оникс" с боевой частью около 300 килограммов – в 2–3. Для вывода из строя американского авианосца может потребоваться соответственно 3–5 и 8–9 ракет.

Мощь "Царя" и "Адмирала"

"Петр Великий" при полном водоизмещении более 25 000 тонн несет комплекс ударного ракетного оружия "Гранит" с боезапасом 20 ПКР П-700 с максимальной дальностью до 500 километров. Многоканальный зенитный комплекс "Форт" (С-300ФМ) – 96 ракет с дальностью стрельбы до 120 километров. Есть восемь многоканальных комплексов самообороны "Кинжал" (боекомплект – 64 ЗУР) и шесть ЗРАК "Кортик". Противолодочное вооружение – ПЛУР "Водопад". Для противоторпедной защиты – комплекс "Удав". Универсальная артиллерия – двухствольная АУ АК-130 калибра 130 миллиметров.

На корабле эффективные средства РЭБ, нарушающие работу РЭС самолетов и ГСН ПКР, могут базироваться два вертолета Ка-27. В отличие от "Тикондероги" и "Москвы" на "Петре Великом" (как и других кораблях этого проекта) броневая защита важнейших элементов от 75 до 100 миллиметров. По западным оценкам, для уничтожения или вывода из строя таких кораблей требуется 6–8 ПКР "Гарпун" или 3–4 "Томагавка".

Сложнее обстоит дело с определением состава вооружения модернизируемого крейсера "Адмирал Нахимов", поскольку информация только общего характера. Достоверно известно, что в качестве ударного вооружения он должен иметь ПКР "Оникс" и ракеты "Калибр-НК" (как противокорабельные, так и для ударов по наземным объектам), размещаемые в УКСК КС-14. Возможно, в системе вооружения появятся перспективные гиперзвуковые ПКР "Циркон".

По одним данным, главным комплексом ПВО может быть "Полимент-Редут", по другим – перспективный морской ЗРК большой дальности на основе С-400. Поскольку ввод корабля в строй назначен на 2020 год, можно уверенно предполагать, что основу его ПВО составит именно "Полимент-Редут", который и примем для анализа.

Данные по силам ПВО самообороны корабля также разнятся. По одним, они останутся, как у "Петра Великого". По другим, претерпят серьезные изменения: вместо ЗРК "Кинжал" появится "Морфей", но достоверной информации о его принятии на вооружение нет. Вероятнее всего, основой системы ПВО зоны самообороны будет "Кинжал". Для уничтожения ПКР в непосредственной близости от корабля предназначен ЗРАК "Кортик". На данном этапе решение обоснованное – оба комплекса пока вполне отвечают современным требованиям.

Остановимся на количественных показателях вооружения. На схемах модернизации приводятся данные о размещении 240 ПКР и КР в 30 УКСК КС-14. По другим данным, речь идет о 80 ракетах в 10 УКСК КС-14. Сопоставляя с известными из СМИ планами модернизации ракетных субмарин проекта 949А с заменой 24 ПУ для ПКР "Гранит" на 72–96 ПУ для ПКР "Оникс" и КР "Калибр-ПЛ", можно предположить: вариант с 80 ПУ более вероятен исходя из конфигурации корабля и объемов его внутренних помещений, что и примем за основу.

Эскизный проект 1144.4: модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов" Источник: http://imageshack.us/

Рассмотрим два варианта: первый – с оснащением крейсера ПКР "Оникс" и КРБД "Калибр-НК", а второй – с ПКР "Циркон" и КРБД "Калибр-НК". Оценить количество ракет каждого типа в арсенале можно из расчета, что их должно хватить для разгрома авианосной группы противника. Соответственно загрузка в первом случае – 50 ПКР "Оникс" и 30 КРБД "Калибр-НК", во втором – 20 ПКР "Циркон" и 50 КРБД "Калибр-НК".

Что касается главного комплекса ПВО "Полимент-Редут", ПУ для ЗУР на крейсере может быть до 240 с размещением некоторых из них в кормовой части корпуса. Поскольку сейчас здесь располагаются средства ПВО самообороны и в нашем анализе они принимаются неизменными, места для 10 восьмиячеечных УВП не найдется. Поэтому логично предположение, что на модернизированном корабле будет установлено 160 УВП для ЗУР с возможностью размещения в каждой из них либо одной ЗУР средней или большой дальности, либо четырех ЗУР малой дальности.

Для противоторпедной защиты РК необходимо два (по одному на борт) ТА калибра 324 миллиметра ПТЗ "Пакет-НК" для реактивных М-15 (радиус поражения – до 1400 метров, глубина – до 800 метров) или малогабаритных МТТ с дальностью стрельбы по субмаринам до 20 километров. Универсальная артиллерия представлена одноствольной АУ АК-190 калибра 100 миллиметров. На корабле эффективные средства РЭБ для нарушения работы РЭС самолетов и ГСН ПКР. Математическое ожидание числа попаданий ПКР для потопления корабля или вывода его из строя можно принять как для "Петра Великого".

Дуэль равных

Рассмотрим два варианта действий кораблей: в локальной операции против слабого в военно-морском отношении противника в интересах группировки ВВС и СВ, в крупномасштабной войне Россия – НАТО. Также оценим столкновение нашего крейсера с американским в составе корабельной ударной группы (КУГ). Такое вероятно, поскольку оба могут действовать как ядро КУГ с охранением из кораблей более легких классов. В последнем варианте для чистоты сравнения целесообразно принять, что поражающий потенциал средств ПВО сторон примерно одинаков и равен трем единицам.

В этих конфликтах и "россиянину", и "американцу" предстоит решать основные задачи, по которым и будем их сопоставлять: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп противника, КУГ и КПУГ, субмарин, отражение ударов с воздуха, поражение наземных объектов.

В локальной войне оценим (с учетом вероятности возникновения задачи) весовые коэффициенты для уничтожения групп надводных кораблей и катеров в 0,1, подводных лодок – 0,05, отражение ударов с воздуха – 0,3, нанесение ударов по наземным объектам – 0,55. Эти коэффициенты в равной мере относятся как к "россиянину", так и к "американцу". Задача уничтожения авианосных сил противника в данном случае не стоит.

В крупномасштабной войне весовые коэффициенты распределяются иначе и различаются для российских и американских кораблей. Значение весовых коэффициентов задач для "Петра Великого" можно оценить так: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп противника – 0,4 (в том числе 0,1 – из положения слежения оружием и 0,3 – во встречном бою), КУГ и КПУГ – 0,25, подводных лодок – 0,1, отражение воздушного нападения – 0,2, удар по наземным объектам – 0,05.

Изменение вооружения модернизированного "Адмирала Нахимова", в частности появление на нем КРБД "Калибр-НК", позволит существенно расширить возможности работы по наземным целям, что перераспределит весовые коэффициенты значимости задач: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп – 0,35 (в том числе 0,08 – из положения слежения оружием и 0,27 – во встречном бою), КУГ и КПУГ – 0,2, субмарин – 0,05, отражение воздушного нападения – 0,15, нанесение ударов по наземным объектам – 0,25.

У "американцев" иначе: уничтожение КУГ и КПУГ – 0,2, субмарин – 0,3, отражение воздушного нападения – 0,3, нанесение ударов по наземным объектам – 0,2.

Наиболее благоприятным условием поражения авианосца нашими крейсерами будет стрельба из положения слежения оружием. Корабль при прочих равных с АУГ условиях может гарантированно ударить по ордеру главных сил (авианосец и 3–4 корабля охранения). Залп из 20 "Гранитов" или 50 "Ониксов" встретит противодействие многоканальных систем ПВО, истребителей воздушного патруля и средств РЭБ. До двух ракет могут быть сбиты истребителями. Суммарный потенциал средств ПВО ордера, составляющий от 7–8 до 10–12 единиц, позволит уничтожить до 60–70 процентов оставшихся в залпе ракет типа "Гранит" или 25–30 процентов "Ониксов". Средства ПВО, которыми располагает АУГ США, имеют минимум шансов сбить хотя бы одну ракету из залпа "Цирконами". Возможности средств РЭБ можно оценить в снижении вероятности попадания в цель еще на 50–60 процентов в отношении ПКР "Гранит" и "Оникс", а по уводу ПКР "Циркон" – на 30–40 процентов. В итоге до авианосца способны дойти до двух ракет "Гранит", до 12–14 "Ониксов" или "Цирконов". Вероятность поражения авианосца залпом из 20 ракет "Гранит" с "Петра Великого" – 0,3, а 50 "Ониксами" с "Адмирала Нахимова" или 20 "Цирконами" – около 0,9.

Во встречном бою для "Петра Великого" или "Адмирала Нахимова" при оснащении его ПКР "Оникс" шансы вывести из строя или уничтожить авианосец близки к нулю – команда противника не допустит приближения на дистанцию залпа (поэтому ключевую роль сыграют субмарины и морские ракетоносцы).

Иная ситуация в случае оснащения РК "Адмирал Нахимов" ПКР "Циркон", которым, если верить открытым источникам, по силам цели на расстоянии до тысячи километров. При поставленной борьбе с разведкой противника эффективными мерами оперативной маскировки наш крейсер может нанести смертельный удар. И при этом будет вне зоны действия крупных групп палубной авиации. Залп из 20 ПКР "Циркон" для АУГ фатален. Вероятность вывода из строя авианосца составит 0,8–0,85 с уничтожением 2–3 кораблей охранения. То есть АУГ будет разгромлена.

При действиях против КУГ из 2–4 эсминцев и фрегатов УРО "Петр Великий" залпом ПКР "Гранит" способен вывести из строя или потопить 2–3 корабля противника, оставаясь неуязвимым для них (за счет превосходства в дальности ракетного оружия). Удар по десантному отряду или малому конвою позволит уничтожить 5–6 кораблей, То есть боевая эффективность "Петра Великого" в действиях против групп надводных кораблей оценивается в 0,45–0,55.

Модернизированный "Адмирал Нахимов" имеет явно избыточный потенциал для поражения одной КУГ. Поэтому его оперативным предназначением будет скорее всего разгром не менее двух КУГ указанного выше состава или двух десантных отрядов, малых конвоев. Залп по каждому из них из 20–25 ПКР "Оникс" или 10 "Циркон" позволит уничтожить в КУГ 2–3 и 3–4 корабля соответственно, а также 6–7 и 4–5 кораблей и судов из десантных отрядов или малых конвоев, что даст эффективность решения задачи 0,55–0,63 и 0,36–0,45.

Эффективность системы ПВО крейсеров по вероятности отражения удара эскадрильи самолетов палубной (тактической) авиации или ракетного залпа в составе 12–16 ракет типа "Томагавк" или "Гарпун" можно оценить в 0,6–0,7 у "Петра Великого", в 0,7–0,8 у "Адмирала Нахимова" в зависимости от типа СВН.

Для поражения наземных объектов команда "Петра Великого" может использовать ПКР "Гранит". Типовые цели располагаются на глубине до 500 километров от уреза воды. Главное здесь – нарушение ПВО или управления войсками, поэтому эффективность действий сопоставим с общим количеством целей. Если речь идет о сложных системах, количество точечных объектов, которые необходимо поразить даже в ограниченном районе, может достигать двух и более десятков. Соответственно эффективность воздействия – 0,1–0,12 и менее.

Модернизированный "Адмирал Нахимов" при оснащении его ПКР "Оникс" может использовать для удара по берегу до 30 КР БД "Калибр-НК", которые разрушат или уничтожат 7–9 целей на удалении до 1500 километров от побережья, что соответствует эффективности 0,23–0,42. Если рассматривать вариант оснащения "Адмирала Нахимова" ПКР "Циркон", то для наземных объектов он сможет использовать уже 50 КРБД "Калибр-НК" с поражением 12–16 целей при эффективности в 0,5–0,7.

Оценку возможностей наших крейсеров в борьбе с субмаринами целесообразно давать по вероятности уничтожения подводной лодки до выхода ее для торпедного залпа. Это зависит от многих факторов, но главнейший – энергетическая дальность обнаружения ПЛ ГАК корабля. С учетом всего комплекса факторов эту вероятность для обоих наших крейсеров можно оценить в 0,3–0,6 в зависимости от гидроакустических условий и типа субмарины.

Аналогичные показатели для "Тикондероги": уничтожение КУГ, КПУГ, десантных отрядов и конвоев в 3–4 надводных корабля – 0,3–0,5, эффективность борьбы с подводными лодками с учетом более мощной ГАК – 0,5–0,9, ПВО против 12–16 средств – 0,4–0,7 в зависимости от типа СВН. Возможности поражения КР "Томагавк" 6–8 точечных целей на глубине до тысячи километров от берега – 0,2–0,4.

В дуэли ТАРК "Петр Великий" с крейсером "Тикондерога" при прочих равных условиях, учитывая примерное равенство в дальности стрельбы ПКР "Гранит" и "Томагавк", вероятность упреждения противника у обоих кораблей одинакова. Российский крейсер может дать залп из 20 ракет. "Американец" – потенциально до 24 ПКР "Томагавк", но при условии, что он не имеет в комплектации ракет для стрельбы по наземным целям. В этом случае вероятность вывода из строя или потопления кораблей может быть 0,2–0,25 нашего крейсера и 0,3–0,4 – "американца".

При схватке модернизированного РК "Адмирал Нахимов" в случае оснащения его ПКР "Оникс" с "Тикондерогой" "американец", превосходя в дальности стрельбы своих ПКР (около 500 километров у "Томагавка" против примерно 280 километров у "Оникса"), не входя в зону поражения, может вывести из строя или потопить наш крейсер с вероятностью 0,4–0,45.

В ситуации с ПКР "Циркон" у "американца" нет ни шанса выжить: их превосходство над "Томагавками" обеспечивает надежное упреждение противника в залпе, а высокая скорость полета дает возможность потопить американский крейсер с использованием 6–7 ракет при вероятности около 0,9.

"Тикондерога" превосходит "Петра Великого" в обоих типах конфликтов. В локальных наш крейсер не может эффективно наносить удары по наземным объектам. В крупномасштабных войнах у него весьма ограниченные возможности для решения главной задачи – разгрома авианосных групп противника. За счет этого он проигрывает "американцу", который более полно отвечает условиям вероятного боевого применения. Иная картина с модернизированным РК "Адмирал Нахимов". В варианте оснащения ПКР "Оникс" он превосходит "Тикондерогу" в локальных конфликтах за счет наличия КРБД "Калибр-НК" и значительно большего боекомплекта ПКР. Однако уступает в крупномасштабной войне из-за недостаточной эффективности решения главной задачи – разгрома авианосных групп противника. Наш РК превосходит "американца" по всем показателям, причем весьма существенно, только при оснащении ПКР "Циркон".

Подчеркнем, что по абсолютным значениям боевых возможностей наши крейсеры, безусловно, сильнее американских типа "Тикондерога". Так, общий боекомплект ракетного оружия на "Петре Великом" составляет около 200 единиц, на модернизированном "Адмирале Нахимове" – более 300, на "американце" – только 138. Соответственно меньше у него и объем боевых задач по предназначению. Однако в целом признаем, что вооружение "американца" сбалансированнее, нежели у "Петра Великого" и даже модернизированного "Адмирала Нахимова".

Это обусловлено тем, что крейсеры проекта 1144 и 1164 были в СССР частью комплекса уничтожения американских авианосных групп, имея задачу развивать успех субмарин, морской ракетоносной авиации и завершать разгром АУГ, уже утративших способность выходить из-под удара наших надводных сил. При этом с уничтожением кораблей противника, его десантных отрядов и конвоев РК справляются вполне успешно и самостоятельно.

Не ставилась нашим крейсерам и задача нанесения ударов по наземным объектам. Актуальной она стала только с появлением КРБД типа "Томагавк" и "Калибр-НК". Это также снизило степень соответствия наших крейсеров современным условиям боевых действий. Намеченная модернизация приводит эти корабли в соответствие требованиям к данному классу, а оснащение перспективными системами оружия выдвигает на самые передовые позиции. Так что рано хоронить российские крейсеры.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (666) за 18 января 2017 года