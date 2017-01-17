75 лет в авангарде



Запуск противоракеты 53Т6. Фото с сайта warfare.ru Запуск противоракеты 53Т6. Фото с сайта warfare.ru

На защите воздушных рубежей, геополитических интересов и покоя мирных граждан

Московский машиностроительный завод, расположенный в Северном административном округе Москвы, носит гордое и звучное название "Авангард". Российский энциклопедический словарь трактует: "Авангард – подразделение, следующее на марше впереди главных сил с целью не допустить внезапного нападения противника". Славная история предприятия полностью оправдывает его название, ведь оно на протяжении уже более 70 лет выполняет важную и ответственную задачу – серийно производит военную технику для защиты воздушных рубежей нашей страны.

“Образцы современной техники можно сравнить с разумными существами”

Московский машиностроительный завод "Авангард" был создан постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 24 января 1942 года в один из самых трудных периодов Великой Отечественной войны для производства авиационных двигателей М-11 и его вариантов для легендарного самолета У-2 (По-2), сыгравшего не последнюю роль в исходе войны.

За трудовые успехи в годы Великой Отечественной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года завод был награжден орденом Красной Звезды, а многие его работники отмечены орденами и медалями.

Первые послевоенные годы в истории предприятия связаны с выполнением большого объема работ по восстановлению сельского хозяйства страны: здесь производились узлы и детали для тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин.

В 1948 году на заводе было налажено серийное производство товаров народного потребления. В это время здесь проводятся опытные работы по конструктивной доводке газотурбинного двигателя, которые увенчались первыми в СССР 25-часовыми испытаниями опытного образца двигателя на открытом винтовом стенде завода.

Но с началом холодной войны завод снова в авангарде советского военного производства – занимается разработкой и выпуском стрелково-пушечного вооружения для самолетов, в том числе для первого советского стратегического бомбардировщика Ту-4, который, неся ядерные заряды, должен был совершать перелет через океан.

После того как у двух сверхдержав на вооружении оказались межконтинентальные бомбардировщики с ядерными бомбами на борту, в гонку вооружений включились средства противовоздушной обороны, что резко изменило судьбу предприятия.

В 50-е годы началось его технологическое перепрофилирование и подготовка к серийному производству зенитных управляемых ракет (ЗУР). Завод вошел в кооперацию по изготовлению ЗУР В-300 для зенитной ракетной системы (ЗРС) С-25 разработки легендарного конструктора С. А. Лавочкина.

В 1951 году директором завода стал опытный организатор и руководитель Иван Алексеевич Лихачев, при котором было заменено почти 50 процентов станочного оборудования и положено начало строительству жилья для работников предприятия.

С 1954 года завод приступил к освоению производства ЗУР разработки генерального конструктора П. Д. Грушина для ЗРС С-75. Заводом выпускались ракеты 11Д, 13Д, 15Д, 20Д, 5Я23, 5В29, которые стояли на страже воздушных рубежей нашей Родины более 30 лет. Экспортные варианты этих ракет были поставлены в 24 страны мира. Качество, эффективность и надежность ЗУР производства ММЗ "Авангард" подтверждены их многолетней эксплуатацией в Войсках ПВО, множеством пусков во время испытаний, учений и боевых действий. Так, во время вьетнамской войны ЗРС С-75 было сбито несколько сотен американских самолетов и вертолетов.

В 60–70-е годы одновременно с совершенствованием технологического процесса производства заметно возросло участие трудовых коллективов в управлении: активно заработали общественный совет по контролю за производственно-хозяйственной деятельностью, бюро экономического анализа, штабы качества, общественный отдел кадров, советы наставников молодежи, мастеров.

6 марта 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие достижения по освоению и выпуску новой техники ММЗ "Авангард" был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1963-м коллектив завода удостоен почетного звания "Коллектив коммунистического труда" и в последующие годы отмечался как победитель районных и отраслевых социалистических соревнований, являлся обладателем переходящих знамен авиационной отрасли промышленности.

Постоянное развитие производственных мощностей и технологий позволило ММЗ "Авангард" в 1972–1975 годах освоить выпуск ЗУР В-500 для ЗРС С-300П. Одновременно с 1973-го завод приступил к производству и поставке в войска противоракет для системы А-135.

В период с 1986 по 1989 год ММЗ "Авангард" первым в СССР освоил выпуск ЗУР 48Н6П, которыми были укомплектованы пусковые комплексы ЗРС С-300ПМ, обеспечивающие защиту воздушного пространства нашей страны и в настоящее время.

ММЗ "Авангард" также разработаны и сданы в эксплуатацию пять типов ракет-мишеней, созданные на базе ЗУР 20Д и 5Я23 ("Синица-1", "Синица-6", "Синица-23", "Коршун", "Бекас"), которые использовались войсками ПВО, а ракета-мишень "Бекас" востребована и сегодня для проведения на полигонах учебно-боевых стрельб.

В 90-е годы завод находился в тяжелом экономическом положении в связи с отсутствием контрактов на изготовление ЗУР и сложной обстановкой в стране в целом. Предприятие покидали квалифицированные кадры, инфраструктура приходила в упадок. Были проданы здания детского лагеря и санатория, в цехах отсутствовало отопление, сотрудникам приходилось греться у костров. Руководство было вынуждено сдавать производственные площади в аренду, чтобы хоть как-то удержать предприятие на плаву. На этом фоне в 2002 году указом президента страны было образовано ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Создание ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" позволило объединить под единым руководством основные стратегические организации и предприятия России, разрабатывающие и производящие системы вооружения для противовоздушной обороны, более эффективно использовать выделенные на эти цели бюджетные средства, устранить ненужную конкуренцию между различными группами изготовителей продукции по этой тематике, создать благоприятные условия для безусловного выполнения государственных заказов на поставку вооружений для Министерства обороны страны и удовлетворения потребностей на соответствующем сегменте внешнего рынка. Государственное предприятие "Московский машиностроительный завод "Авангард" постановлением правительства РФ было преобразовано в открытое акционерное общество и включено в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

В 2003 году генеральным директором общества становится Геннадий Викторович Кожин. Обладая огромным опытом организатора и экономической подготовкой, он за короткий срок сплотил вокруг себя команду единомышленников, которая сумела провести все необходимые структурные изменения и обеспечить возобновление масштабного производства. С этого момента начинается возрождение завода в качестве производителя современной оборонной продукции. Восстанавливаются производственные мощности, практически заново формируется коллектив предприятия, создается и успешно развивается система менеджмента качества. АО "ММЗ "Авангард" успешно осваивает серийный выпуск новых модификаций ЗУР для Министерства обороны страны и для иностранных заказчиков. За 2011–2015 годы объем выпускаемой предприятием продукции увеличился более чем в три раза.

В сентябре 2015-го генеральным директором общества был назначен Ахмет Абдул-Хакович Мухаметов, работающий на заводе с 1975 года и прошедший трудовой путь от инженера-технолога до руководителя предприятия, имеющий большую практику в организации производства и построении технологических процессов.

С 2013 по 2015 год под руководством Ахмета Абдул-Хаковича специалистами завода была решена проблемная задача по производству на предприятии корпусных отливок, что обеспечило выполнение гособоронзаказа 2014–2015 годов и позволяет увеличить объем выпуска продукции в последующие годы. В своей работе Ахмет Абдул-Хакович делает ставку на развитие производственных мощностей предприятия, привлечение к работе молодых специалистов, поддержание и приумножение славных традиций завода.

Выпускаемые изделия проходят в АО "ММЗ "Авангард" полный цикл производства – от изготовления деталей в литейном цехе, в производственных подразделениях механической и химической обработки до сложных проверочных и монтажных операций при окончательной сборке. И на каждом этапе производство сопровождают талантливые, преданные своему делу специалисты, которые стремятся довести технологический процесс до совершенства, применяя в производстве современное оборудование и модернизируя уникальные станки, оставшиеся с советских времен.

Вся выпускаемая АО "ММЗ "Авангард" продукция – это образцы сложной и современной техники, которые можно сравнить с чуткими и разумными существами, призванные защищать геополитические интересы нашей страны и оберегать покой мирных жителей. Эти изделия одного из базовых предприятий ВПК России, несомненно, находятся в авангарде лучших образцов вооружения Войск противовоздушной обороны.

Сегодня АО "ММЗ "Авангард" – это высокотехнологичное предприятие с уникальным оборудованием и развитым производством, успешно решающее задачи по поставкам Министерству обороны РФ и инозаказчикам зенитных управляемых ракет для надежной защиты воздушных рубежей.

Василий Москвин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (666) за 18 января 2017 года