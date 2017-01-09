Американцы сделают снаряды биоразлагаемыми



Американские солдаты батареи Альфа 2-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 4-й пехотной бригадной боевой тактической группы 4-й пехотной дивизии ведут артиллерийский огонь из 155-мм буксируемой гаубицы M777A2 22-го августа 2014-го года на аэродроме в Кандагаре в Афганистане. Солдаты и их подразделение проводят пристрелочную стрельбу. (Фото специалиста Ариэля Соломона (Ariel Solomon), Армия США)

Источник: strategypage.com Американские солдаты батареи Альфа 2-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 4-й пехотной бригадной боевой тактической группы 4-й пехотной дивизии ведут артиллерийский огонь из 155-мм буксируемой гаубицы M777A2 22-го августа 2014-го года на аэродроме в Кандагаре в Афганистане. Солдаты и их подразделение проводят пристрелочную стрельбу. (Фото специалиста Ариэля Соломона (Ariel Solomon), Армия США)Источник: strategypage.com

Министерство обороны США объявило тендер на разработку новых биоразлагаемых учебных боеприпасов. Речь идет о гранатах калибра 40 миллиметров, минометных минах калибров 60, 81 и 120 миллиметров, а также 120-и и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Новые боеприпасы должны будут заменить традиционные и будут использоваться на всех без исключения американских военных полигонах.

На протяжении последних шести лет Пентагон считает изменение климата, вызванное деятельностью человека, угрозой национальной безопасности. Военные считают, что климатические изменения приведут к увеличению числа бедных и дефициту продовольствия и, как следствие, к росту социальной напряженности, а значит еще большей дестабилизации стран с и без того нестабильными политическими режимами.

В Пентагоне полагают, что вооруженные силы США, как крупнейшие потребители топлива и боеприпасов, наносят существенный урон окружающей среде. Чтобы минимизировать его военные начали реализовывать ряд экологических программ, в числе которых — перевод самолетов и кораблей на биотопливо, активное использование солнечной энергии и переработка в топливо бытовых отходов.

Новый тендер на разработку биоразлагаемых боеприпасов является одним из шагов Пентагона по снижению влияния военных на климат. Во время учений военные тратят большое количество учебных боеприпасов, от которых на полигонах остаются гильзы, ведущие устройства, поддоны, а в некоторых случаях и свинцовые сердечники. Эти элементы могут отравлять почву и животных.

Согласно требованию военных, новые боеприпасы должны быть выполнены из материалов, быстро разлагающихся в природе, и не причиняющих вреда окружающей среде. Одним из материалов, из которых могут быть выполнены новые учебные боеприпасы, военные назвали бамбуковое волокно.

Новые учебные боеприпасы также должны содержать семена генетически модифицированных растений. Такие растения, согласно требованиям военных, должны очищать почву от загрязнения и ускорять разложение остатков боеприпасов. Кроме того, генетически модифицированные растения не должны причинять вреда животным, если те съедят их.

Разработка новых боеприпасов в рамках тендера будет проводиться в три этапа. На первом этапе компании-участницы должны будут представить на испытания прототипы боеприпасов. На втором — участники должны будут подготовить серийное производство снарядов, гранат и мин, а на третьем — разработать план постепенного перевода полигонов на использование новых биоразлагаемых боеприпасов.

С 2010 года Армия и Морская пехота США постепенно переходят на использование «зеленых» патронов M855A1 калибра 5,56 миллиметра для автоматов и винтовок M4 и M16. Пули в этих патронах имеют медный сердечник и стальной наконечник, вместо традиционного свинцового сердечника.

Василий Сычёв