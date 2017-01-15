Россия забыла о воздухе



Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Источник: Александр Вильф / РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской ФедерацииИсточник: Александр Вильф / РИА Новости

Система контроля воздушного пространства России до сих пор не завершена

К концу прошлого года в России планировалось завершить строительство объединенной системы разведки и контроля воздушного пространства над всей территорией страны. Однако этого не произошло, и координация гражданских и военных средств наблюдения за небом, по сути, существует только над отдельными районами. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок рассказывает, как уже больше 20 лет буксует создание единой системы разведки и контроля воздушного пространства.

Во время заседания итоговой расширенной коллегии Минобороны в конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что Воздушно-космические силы в соответствии с программой перевооружения армии и флота, принятой в 2012 году, уже получили 74 новые радиолокационные станции. Это немало, и на первый взгляд состояние радиолокационной разведки воздушного пространства страны выглядит благополучно. Однако в этой сфере в России остаются серьезные нерешенные проблемы.

Эффективная радиолокационная разведка и контроль воздушного пространства - непременные условия обеспечения военной безопасности любой страны и безопасности воздушного движения в небе над ней.

В России решение этой задачи возложено на РЛС Минобороны и Минтранса.

До начала 1990-х годов системы военного и гражданского ведомств развивались самостоятельно и практически самодостаточно, что требовало серьезных финансовых, материальных и других ресурсов.

Однако условия контроля воздушного пространства все больше усложнялись из-за возрастающей интенсивности полетов, особенно иностранных авиакомпаний и летательных аппаратов малой авиации, а также из-за внедрения уведомительного порядка использования воздушного пространства и низкого уровня оснащения гражданской авиации ответчиками единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Резко усложнился контроль за полетами в "нижнем" воздушном пространстве (зоне G по международной классификации), в том числе над мегаполисами и особенно в Московской зоне. При этом активизировалась деятельность террористических организаций, способных организовывать теракты с использованием летательных аппаратов.

Влияние на систему контроля воздушного пространства оказывает и появление качественно новых средств наблюдения: новые РЛС двойного назначения, загоризонтные РЛС и средства автоматического зависимого наблюдения (АЗН), когда помимо вторичной радиолокационной информации с борта наблюдаемого воздушного судна диспетчеру передаются параметры непосредственно с навигационных приборов самолета, и т.п.

Чтобы упорядочить все имеющиеся средства наблюдения, в 1994 году было решено создать объединенную систему радиолокационных средств Минобороны и Минтранса в рамках федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (ФСР и КВП).

Первым нормативным документом, положившим начало созданию ФСР и КВП, стал соответствующий указ президента Бориса Ельцина от 1994 года.

Согласно документу, речь шла о межведомственной системе двойного назначения. Целью создания ФСР и КВП объявлялось объединение усилий Минобороны и Минтранса для эффективного решения задач противовоздушной обороны и управления движением в воздушном пространстве России.

По мере выполнения работ по созданию такой системы с 1994 по 2006 год было издано еще три президентских указа и несколько постановлений правительства. Этот период времени был потрачен в основном на создание нормативных правовых документов о принципах согласованного применения гражданских и военных РЛС (Минобороны и Росавиации).

С 2007 по 2015 год работа над ФСР и КВП шла по линии Госпрограммы вооружений и отдельной федеральной целевой программы (ФЦП) "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 годы)". Головным исполнителем работ по реализации ФЦП был утвержден концерн "Алмаз-Антей". По мнению специалистов, объем выделенных для этого средств был на уровне минимально допустимого, однако работа наконец началась.

Господдержка позволила преодолеть негативные тенденции 1990-х и начала 2000-х годов по сокращению радиолокационного поля страны и создать несколько фрагментов единой автоматизированной радиолокационной системы (ЕРЛС).

До 2015 года площадь контролируемого Вооруженными силами России воздушного пространства стабильно росла, а требуемый уровень безопасности воздушного движения сохранялся.

Все основные мероприятия, предусмотренные ФЦП, были выполнены в пределах установленных показателей, но она не предусматривала завершения работ по созданию единой радиолокационной системы (ЕРЛС). Такая система разведки и контроля воздушного пространства была развернута только в отдельных частях России.

По инициативе Минобороны и при поддержке Росавиации были разработаны предложения по продолжению действий начатой, но не доведенной до конца программы в целях полномасштабного развертывания единой системы контроля разведки и контроля воздушного пространства над всей территорией страны.

При этом "Концепция воздушно-космической обороны Российской Федерации на период до 2016 года и дальнейшую перспективу", утвержденная президентом России еще 5 апреля 2006 года, предполагает полномасштабное развертывание единой федеральной системы до конца прошлого года.

Однако действие соответствующей ФЦП заканчивалось уже в 2015 году. Поэтому еще в 2013 году по итогам совещания по вопросу выполнения Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы президент России дал поручение Минобороны и Минтрансу совместно с Минэкономразвития и Росавиацией представить предложения по внесению изменений в ФЦП "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 годы)" с продлением срока действия этой программы до 2020 года.

Соответствующие предложения должны были быть готовы к ноябрю 2013 года, однако поручение Владимира Путина так и не было выполнено, а работы по совершенствованию федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства с 2015 года не финансируются.

Принятая ранее ФЦП закончила свое действие, а новая так и не была утверждена.

Ранее координация соответствующих работ между Минобороны и Минтрансом возлагалась на образованную указом президента Межведомственную комиссию по использованию и контролю воздушного пространства, которая была упразднена еще в 2012 году. После ликвидации этого органа заниматься анализом и разработкой необходимой нормативно-правовой базы стало попросту некому.

Более того, в 2015 году в федеральной системе разведки и контроля воздушного пространства не стало должности генерального конструктора. Координация органов ФСР и КВП на государственном уровне фактически прекратилась.

При этом сейчас компетентными специалистами признается необходимость совершенствования этой системы путем создания перспективной интегрированной РЛС двойного назначения (ИРЛС ДН) и объединения ФСР и КВП с системой разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Новая система двойного назначения должна обладать прежде всего преимуществами единого информационного пространства, а это возможно только на основе решения множества технических и технологических проблем.

О необходимости таких мер свидетельствуют и усложнение военно-политической обстановки, и усиление угроз из воздушно-космического пространства в современной войне, которые уже привели к созданию нового вида вооруженных сил - Воздушно-космических.

В системе воздушно-космической обороны требования к ФСР и КВП будут только расти.

Среди них - обеспечение эффективного непрерывного контроля в воздушном пространстве госграницы на всем ее протяжении, особенно на вероятных направлениях удара средств воздушно-космического нападения - в Арктике и на южном направлении, включая полуостров Крым.

Для этого в обязательном порядке требуется новое финансирование ФСР и КВП по линии соответствующей федеральной целевой программы или в другой форме, воссоздание координационного органа между Минобороны и Минтрансом, а также утверждение новых программных документов, например до 2030 года.

Причем если ранее основные усилия были направлены на решение задач контроля воздушного пространства в мирное время, то в предстоящий период приоритетными станут задачи предупреждения о воздушном нападении и информационного обеспечения боевых действий по отражению ракетных и воздушных ударов.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок