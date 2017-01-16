Токио и Лондон могут начать совместную разработку новой ракеты
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УР Meteor на истребителе Rafale
Источник: airforce-technology.com
Базой для новой ракеты воздушного боя является управляемая ракета класса "воздух-воздух" Meteor совместной разработки Великобритании, Германии и Франции
ТОКИО, 16 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительства Японии и Великобритании к концу 2017 финансового года (завершается 31 марта 2018 года) намерены завершить совместные научно-исследовательские работы, посвященные вопросу создания новой ракеты класса "воздух-воздух" в рамках программы JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile, "новая совместная ракета класса "воздух-воздух"). Об этом сообщила газета Sankei.
Вместе с тем, как отмечается, если стороны перейдут к стадии совместной разработки ракеты, Япония впервые будет реализовывать подобный проект с какой-либо страной кроме США. В этой связи может потребоваться принятие политического решения.
Совет национальной безопасности Японии одобрил проект совместных научно-исследовательских работ в июле 2014 года, что стало возможным после того, как в апреле того же года правительство отказалось от запрета на экспорт оружия и военных технологий. В ноябре 2014 года стороны приступили к работе.
Базой для новой ракеты воздушного боя является управляемая ракета класса "воздух-воздух" Meteor совместной разработки Великобритании, Германии и Франции. Как отмечает Sankei, она обладает большой дальностью, однако не имеет достаточных характеристик в области наведения. Японская сторона же может предложить использовать на ней технологию, использованную в ракете Mitsubishi AAM-4, оснащенной активной радиолокационной головкой самонаведения.
Совмещение преимуществ этих двух ракет позволит пилотам истребителей повысить потенциал сдерживания. В частности, ракеты могут быть установлены на истребителях F-35, которые Япония планирует закупить для своих Воздушных сил самообороны. Однако, сторонам еще предстоит решить вопрос снижения стоимости создания нового оружия.
В апреле 2014 года правительство Японии отказалось от действовавшей почти полвека политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий. После этого Япония пытается выйти на мировой рынок вооружений, однако крупных успехов пока добиться не удалось. Токио проиграл в 2016 году тендер на строительство подводных лодок для Австралии, а в 2015 году - на поставку противолодочных самолетов P-1 для Великобритании.
16.01.2017
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