Токио и Лондон могут начать совместную разработку новой ракеты



УР Meteor на истребителе Rafale

Источник: airforce-technology.com УР Meteor на истребителе RafaleИсточник: airforce-technology.com

Базой для новой ракеты воздушного боя является управляемая ракета класса "воздух-воздух" Meteor совместной разработки Великобритании, Германии и Франции

ТОКИО, 16 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительства Японии и Великобритании к концу 2017 финансового года (завершается 31 марта 2018 года) намерены завершить совместные научно-исследовательские работы, посвященные вопросу создания новой ракеты класса "воздух-воздух" в рамках программы JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile, "новая совместная ракета класса "воздух-воздух"). Об этом сообщила газета Sankei.

Вместе с тем, как отмечается, если стороны перейдут к стадии совместной разработки ракеты, Япония впервые будет реализовывать подобный проект с какой-либо страной кроме США. В этой связи может потребоваться принятие политического решения.

Совет национальной безопасности Японии одобрил проект совместных научно-исследовательских работ в июле 2014 года, что стало возможным после того, как в апреле того же года правительство отказалось от запрета на экспорт оружия и военных технологий. В ноябре 2014 года стороны приступили к работе.

Базой для новой ракеты воздушного боя является управляемая ракета класса "воздух-воздух" Meteor совместной разработки Великобритании, Германии и Франции. Как отмечает Sankei, она обладает большой дальностью, однако не имеет достаточных характеристик в области наведения. Японская сторона же может предложить использовать на ней технологию, использованную в ракете Mitsubishi AAM-4, оснащенной активной радиолокационной головкой самонаведения.

Совмещение преимуществ этих двух ракет позволит пилотам истребителей повысить потенциал сдерживания. В частности, ракеты могут быть установлены на истребителях F-35, которые Япония планирует закупить для своих Воздушных сил самообороны. Однако, сторонам еще предстоит решить вопрос снижения стоимости создания нового оружия.

В апреле 2014 года правительство Японии отказалось от действовавшей почти полвека политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий. После этого Япония пытается выйти на мировой рынок вооружений, однако крупных успехов пока добиться не удалось. Токио проиграл в 2016 году тендер на строительство подводных лодок для Австралии, а в 2015 году - на поставку противолодочных самолетов P-1 для Великобритании.