Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"



Испытания разработанного АО "НТЦ "Импульс-2" (Севастополь) универсального дистанционно управляемого автономного боевого модуля "Вихрь" с 30-мм автоматической пушкой 2А72 на роботизированной боевой платформе на шасси БМП-3 разработки Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Министерства обороны России и АО "ВНИИ "Сигнал". 2016 год

Источник: Телеканал "Звезда" Испытания разработанного АО "НТЦ "Импульс-2" (Севастополь) универсального дистанционно управляемого автономного боевого модуля "Вихрь" с 30-мм автоматической пушкой 2А72 на роботизированной боевой платформе на шасси БМП-3 разработки Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Министерства обороны России и АО "ВНИИ "Сигнал". 2016 годИсточник: Телеканал "Звезда"

Небезынтересный репортаж телеканала "Звезда" о разработанном в АО "Научно-технический центр "Импульс-2" (Севастополь) универсальном дистанционно управляемом автономном боевом модуле "Вихрь", оснащенном 30-мм автоматической пушкой 2А72 (наш блог уже сообщал об этой разработке). В том числе показаны огневые испытания модуля на роботизированной боевой платформе на шасси БМП-3 (разработанной Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Министерства обороны России и АО "ВНИИ "Сигнал") и на защищенном автомобиле "Тигр".

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