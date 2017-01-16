Соглашения СССР и России с США в области ядерных вооружений



Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3

Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в опубликованном в понедельник интервью британской газете Times, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

Ниже приводится справочная информация о соглашениях СССР и России с США в области ядерных вооружений.

Переговоры между СССР и США с целью ограничить ядерные запасы начались 17 ноября 1969 года в Хельсинки. Затем было проведено еще несколько раундов переговоров в Хельсинки и Вене. В мае 1971 года было подписано предварительное соглашение по противоракетной обороне (ПРО).

26 мая 1972 года в Москве были подписаны Договор по противоракетной обороне и Временное соглашение между США и СССР о мерах ограничения стратегического наступательного вооружения, получившее название ОСВ-1. Соглашение было подписано сроком на пять лет, в дальнейшем срок действия мог быть продлен. ОСВ-1 предусматривал ограничение количества баллистических ракет и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в тот момент; запрещение строительства новых наземных стартовых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ограничение количества пусковых установок баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ).

Стороны обязывались иметь только по одному району, защищенному системами противоракетного оружия (ПРО). СССР развернул систему ПРО вокруг Москвы в 1966 году, а США - вокруг двенадцати пусковых установок на базе Гранд-Форкс. Контроль над ограничением согласованного числа соответствующих типов ракет осуществлялся национальными техническими средствами. 24 сентября 1974 года обе стороны отдельно заявили о намерении не предпринимать действий, несовместимых с этим соглашением, при условии, что другая сторона будет проявлять такую же сдержанность.

В ходе дальнейших советско-американских переговоров были выработаны условия нового договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2, который был подписан в Вене 18 июня 1979 года сроком действия до 31 декабря 1985 года. По условиям договора вводилось ограничение на размещение ядерного оружия в космосе. ОСВ-2 в силу не вступил, так как не был ратифицирован сенатом США, но фактически обе стороны придерживались предусмотренных ограничений. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2 послужили основой для разработки договоров о сокращении наступательных вооружений: СНВ-1 (1991), СНВ-2 (1993), СНВ-3 (2010).

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между СССР и США (Договор СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в Москве в ходе встречи на высшем уровне президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего и вступил в силу 5 декабря 1994 года. Срок действия Договора составлял 15 лет (до 5 декабря 2009 года). Цель договора - обеспечение паритета между стратегическими ядерными силами двух сторон на уровнях, которые предусматривались примерно на 30% ниже уровней изначально развернутых сил. Договор устанавливал для сторон равные лимиты на количество боезарядов и средств их доставки, а также лимиты на забрасываемый вес баллистических ракет.

Под контроль СНВ-1 попадали следующие средства доставки ядерных боезарядов: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования и их пусковые установки (ПУ), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и их пусковые установки, тяжелые бомбардировщики (ТБ).

Каждая из сторон должна была сократить их общее число до 1,6 тысячи единиц. Предельное количество ядерных боезарядов - 6 тысяч. Суммарный забрасываемый вес БР - не более 3,6 тысячи тонн. Стороны также обязались не разрабатывать новые типы тяжелых МБР и БРПЛ и ракеты с количеством боеголовок более 10, вводили ограничения на новые виды стратегических наступательных вооружений и т.д.

Вне договора остались крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) с дальностью более 600 километров. Однако были взяты обязательства не развертывать КРМБ в количестве, превышающем 880 единиц.

После распада СССР Договор СНВ-1 пришлось обновить. Вопрос о преемственности обязательств Советского Союза по Договору СНВ-1 был решен в мае 1992 года путем подписания Протокола к Договору, ставшего известным как Лиссабонский протокол.

6 декабря 2001 года официальные представители России и США заявили, что их страны выполнили обязательства по договору СНВ-1.

5 декабря 2009 года срок действия подписанного 31 июля 1991 года Договора СНВ-1 завершился.

Договор СНВ-2 между Россией и США подписан в Москве 3 января 1993 года. Стороны обязались к 2003 году сократить арсеналы своих стратегических вооружений на 2/3 от уровня января 1993 года. К 2003 году количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3-3,5 тысячи единиц.

Неотъемлемой частью Договора СНВ-2 являлись Меморандум о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам; Протокол о процедурах, регламентирующих ликвидацию тяжелых МБР и переоборудования их шахтных пусковых установок (ШПУ); Протокол о показах и инспекциях тяжелых бомбардировщиков, Протокол к Договору от 3 января 1993 года, подписанный в Нью-Йорке 26 сентября 1997 года.

Договор СНВ-2 должен был вступить в силу в день обмена ратификационными грамотами, но не ранее вступления в силу Договора о СНВ-1. 26 сентября 1997 года в Нью-Йорке министр иностранных дел России и государственный секретарь США подписали Протокол к Договору СНВ-2, который предусматривал отсрочку осуществления договора на пять лет - с 31 декабря 2001 года до 31 декабря 2007 года. Отсрочка была связана с тем, что осуществление первого этапа выполнения Договора в соответствии с его статьей I должно было бы завершиться в течение семи лет с момента вступления в силу Договора СНВ-1 (он вступил в силу 5 декабря 1994 года), т. е. к 31 декабря 2001 года. Это означало, что в случае ратификации Договора СНВ-2, например в 1997-1998 годах, время на его выполнение сокращалось бы значительно - на три-четыре года.

Российская сторона ратифицировала договор в пакете с протоколом 14 апреля 2000 года с условием сохранения договора по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны). США ратифицировали договор в январе 1996 года, однако договор в пакете с протоколом от 26 сентября 1997 года на ратификацию не выносился и, соответственно, считался не ратифицированным.

После выхода США из договора по ПРО 13 июня 2002 года, российская сторона заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. 14 июня 2002 года было опубликовано Заявление МИД России, в котором говорилось, что в связи с действиями США "Российская Федерация отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ-2 и не считает себя более связанной предусмотренным международным правом обязательством воздерживаться от действий, которые могли бы лишить этот Договор объекта и цели".

24 мая 2002 года президентами США и России был заключен дополнительный договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП), ограничивающий число оперативно развернутых ядерных боезарядов у каждой из сторон до 1,7-2,2 тысячи единиц. Этих уровней, согласно договору, они должны достичь к декабрю 2012 года. При этом за сторонами остается право определять состав и структуру стратегических наступательных вооружений по собственному усмотрению.

8 апреля 2010 года в Праге был подписан Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года (ДСНП).

Вступивший в силу 5 февраля 2011 года, Договор об СНВ обязывает Россию и США сократить и ограничить число развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет.

5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами Договора, и он вступил в силу.