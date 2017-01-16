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Русские вооружат ливийского генерала, бросая вызов Западу (The Times)

17.01.2017 InoPressa.ru 39 0
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Иллюстрация на тему войны в Ливии. Источник: www.bbc.co.uk

"Россия планирует вооружить ливийского генерала, сражающегося с прозападным правительством в Триполи, по данным помощников этого силовика, - передает Бел Трю в The Times. - 73-летний генерал Халифа Хифтар, которого поддерживаемое ООН правительство объявило террористом, на прошлой неделе провел переговоры на высоком уровне на борту российского авианосца, находившегося в Средиземном море. За последние семь месяцев он также встречался с российскими министрами иностранных дел и обороны, чтобы попросить поддержки и оружия".

"Командиры генерала Хифтара говорят, что цель его визитов в Россию - обеспечение обучением и оружием, так как его боевикам усложняет жизнь оружейное эмбарго, наложенное ООН во время восстания против [Муаммара Каддафи]", - говорится в статье.

"Русские доверяют Хифтару, и то, что он делает в Ливии, - борьба с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) и терроризмом. Они знают, что он хорошо показал себя на нескольких войнах", - сказал один из адъютантов генерала Акрам Бухлаига на базе в городе Бенгази, за возвращение которого войска Хифтара сражаются с мая 2014 года.

Во время встреч на борту "Адмирала Кузнецова" Хифтар разговаривал по видеосвязи с Сергеем Шойгу (российским министром обороны) об антитеррористических мерах, по словам Бухлаиги. Россия пообещала лоббировать в ООН отмену наложенного на Ливию оружейного эмбарго.


Бел Трю

16.01.2017
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Ливия
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
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ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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