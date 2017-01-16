Иран соблюдает договоренности по СВПД на заводе Фордо, заявил Амано



Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks

ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано констатирует следование Ираном требованиям Совместного всеобъемлющего плана действий, предприписывающего властям страны сокращение ядерного потенциала, в частности, на обогатительном заводе Фордо, говорится в заявлении Амано, распространенном пресс-службой в годовщину дня вступления в силу договоренностей между Ираном и "шестеркой" международных переговорщиков.

"Иран устранил лишние центрифуги и инфраструктуру с завода по обогащению топлива в Фордо в соответствии с обязательствам по его ядерной деятельности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", — говорится в заявлении.

Согласно плану, Иран в течение года должен был завершить демонтаж центрифуг в Фордо и передать их на хранение в завод по обогащению топлива Натанзе, который находится под постоянным наблюдением агентства.

Таким образом, гендиректор Амано подтвердил, что "на 15 января 2017 года агентство свидетельствует, что Иран предпринял эти действия, связанные с Фордо", и что "Иран осуществил эти шаги в рамках сроков, установленных СВПД".