Строительство реактора на «быстрых» нейтронах БРЕСТ-300 приостановлено



Демонстрационный стенд «Росатома»

Источник: Росатом Демонстрационный стенд «Росатома»Источник: Росатом

Госкорпорация «Росатом» приостановила на неопределенный срок строительство всех своих инновационных реакторов на быстрых нейтронах.

Вслед за «заморозкой» сооружения БН-1200 отложен и проект реактора БРЕСТ-300.

Как узнал «Коммерсант», причиной приостановки проекта БРЕСТ-300 стала его возросшая стоимость.

В итоге, «принято решение отказаться от старта строительства инвестпроекта БРЕСТ до момента стабилизации экономической ситуации в стране», — говорится в пояснительной записке к ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения» на 2010–2020 годы, за счет которой финансируется проект. Общий объем программы сокращается на 17,2% - до 112,4 миллиарда рублей.

При этом в госкорпорации уверяют, что о полной остановке проекта речи не идет.

БРЕСТ-300 со свинцовым теплоносителем является одним из ключевых элементов проекта «Росатома» по созданию замкнутого ядерного цикла — «Прорыв». Он включает проектирование и строительство новых бридеров — атомных реакторов на «быстрых» нейтронах. Объект мощностью 300 МВт планировалось строить в Северске на площадке Сибирского химического комбината. Там же создается демонстрационный комплекс полного цикла — от производства топлива для бридеров до реакторной установки. Стоимость комплекса была снижена до 5 миллиардов рублей.

Как уверены аналитики, «Росатом» еще вернется к этому проекту, так как в него уже вложено много денег. Однако о конкретных сроках «говорить пока сложно».

Оружейный ядерный «реактор имени Берия» выведут из эксплуатации в 2023 году

Учитывая уникальное расположение «Горно-химический комбината» - в горном массиве, было принято решение о наиболее безопасном и экономичном варианте вывода из эксплуатации реакторов комбината путем «захоронения на месте».

Ранее «Росатом» построил на Белоярской АЭС два опытно-промышленных бридера с натриевым теплоносителем — БН-600 и БН-800. Также планировалось возведение коммерческого БН-1200, но в 2016 году проект отложили на неопределенный срок.