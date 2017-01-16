Штайнмайера обеспокоили заявления Трампа о том, что НАТО устарела



Франк-Вальтера Штайнмайер

Источник: epochtimes.ru Франк-Вальтера ШтайнмайерИсточник: epochtimes.ru

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высказывания избранного президента США Дональда Трампа об "устаревшей" НАТО вызывают обеспокоенность у руководства альянса, сообщил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Брюсселе после встречи с генсеком НАТО.

Трамп в интервью изданиям Times и Bild назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма.

"Высказывания, сделанные в интервью избранным американским президентом, здесь в Брюсселе вызвали удивление и взволнованность, и я предполагаю, что не только в Брюсселе", - сказал он. Краткую речь министра транслировал сайт Еврокомиссии.

"Я только недавно поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Оценка НАТО как устаревшей организации была воспринята с обеспокоенностью", - добавил Штайнмайер.

Главы МИД стран-членов Евросоюза на первой в новом году плановой встрече обсудят ситуацию в Сирии и итоги конференции по Ближнему Востоку в Париже.