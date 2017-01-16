В Кении ходят китайские "Снежные человеки"
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Минно-устойчивые полицейские машины типа CS/VP3 Bigfoot
Источник: militaryparitet.com
Кения представила третью партию закупленных в Китае минно-устойчивых полицейских машин типа CS/VP3 Bigfoot. Техника приобретена по лизинговой программе.
Всего было получено 525 машин различных типов, в том числе 25 машин "Бигфут". Бронеавтомобили разработаны и произведены китайской компанией Poly Technologies на местном заводе в Ухуру (Найроби).
"Бигфут" является колесным БТР для перевозки личного состава и грузов, оснащен дизельным двигателем неустановленного образца. Максимальная скорость 100 км/ч, запас хода до 800 км.
16.01.2017
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