Япония использует свои "Оспри" против Китая
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Глобальная безопасность
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MV-22 Osprey.
Источник: www.militaryaircraft.de
Группа Bell-Boeing получила контракт на сумму 138 млн долл США на техническую поддержку закупленных Японией 17 конвертопланов MV-22B Block C.
Отмечается, что Японии будут поставлены машины с "уникальной конфигурацией". Контракт стоимостью 3 млрд долл был одобрен Государственным департаментом США в мае 2015 года. Кроме самих аппаратов, буду поставлены сопутствующее оборудование, в томи числе современный бортовой электронный комплекс обороны.
По первому контракту от 2015 года Япония получит первые пять конвертопланов начиная с июня 2018 года, которых планирует использовать для обороны отдаленных островов, на которые претендует Китай. Заказ на вторую партию из четырех единиц был сделан в 2016 году.
16.01.2017
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