Япония использует свои "Оспри" против Китая



MV-22 Osprey.

Источник: www.militaryaircraft.de MV-22 Osprey.Источник: www.militaryaircraft.de

Группа Bell-Boeing получила контракт на сумму 138 млн долл США на техническую поддержку закупленных Японией 17 конвертопланов MV-22B Block C.

Отмечается, что Японии будут поставлены машины с "уникальной конфигурацией". Контракт стоимостью 3 млрд долл был одобрен Государственным департаментом США в мае 2015 года. Кроме самих аппаратов, буду поставлены сопутствующее оборудование, в томи числе современный бортовой электронный комплекс обороны.

По первому контракту от 2015 года Япония получит первые пять конвертопланов начиная с июня 2018 года, которых планирует использовать для обороны отдаленных островов, на которые претендует Китай. Заказ на вторую партию из четырех единиц был сделан в 2016 году.