Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Япония использует свои "Оспри" против Китая

17.01.2017 Военный паритет 57 0
0
Понравилась новость?
 0
MV-22 Osprey
MV-22 Osprey.
Источник: www.militaryaircraft.de

Группа Bell-Boeing получила контракт на сумму 138 млн долл США на техническую поддержку закупленных Японией 17 конвертопланов MV-22B Block C.

Отмечается, что Японии будут поставлены машины с "уникальной конфигурацией". Контракт стоимостью 3 млрд долл был одобрен Государственным департаментом США в мае 2015 года. Кроме самих аппаратов, буду поставлены сопутствующее оборудование, в томи числе современный бортовой электронный комплекс обороны.

По первому контракту от 2015 года Япония получит первые пять конвертопланов начиная с июня 2018 года, которых планирует использовать для обороны отдаленных островов, на которые претендует Китай. Заказ на вторую партию из четырех единиц был сделан в 2016 году.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Boeing

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.01 00:33
  • 88
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 00:28
  • 5
Финляндия закупит контрбатарейные радарные системы (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 17.01 00:26
  • 22
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 17.01 00:19
  • 1
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 17.01 00:15
  • 15684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 00:14
  • 12
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 00:02
  • 10
Китай и Россия боятся оказаться в окружении американских ракет (CNN, США)
  • 16.01 23:41
  • 3223
Оценка Советского периода в истории России.
  • 16.01 23:41
  • 1
В Новосибирске состоялась церемония передачи партии ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО
  • 16.01 22:55
  • 4
Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место "неуязвимых" немецких танков
  • 16.01 22:23
  • 21
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 16.01 21:27
  • 13
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 16.01 21:20
  • 55
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 16.01 20:59
  • 4
Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
  • 16.01 20:48
  • 12
Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  