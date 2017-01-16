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Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов

17.01.2017 Lenta.ru 48 0
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Боевой вертолет Ми-35М
Боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "31 красный") армейской авиации ВСК России в составе авиационной группировки в Сирии
Источник: syria.liveuamap.com

Министерство обороны Сирии опубликовало видео с демонстрацией работы российских боевых вертолетов. В ролике заметны вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, а также вертолеты Ми-25 (экспортная модификация советского Ми-24Д) ВВС Сирии. Кроме того, военное ведомство показало действия сирийской армии.



В настоящее время в Сирии действуют российские боевые вертолеты всех трех указанных выше современных типов, а также модернизированные Ми-24. Кроме них, российская группировка располагает вертолетами Ми-8 различных модификаций и корабельными вертолетами Ка-27 авиации ВМФ.

По имеющейся информации, российские вертолеты применяются для поддержки действий сирийской армии и российских сил специальных операций.

Группа российских войск в Сирии, поддерживающая официальный Дамаск в борьбе с исламистами, действует с сентября 2015 года. Основными опорными пунктами группы является военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим.

16.01.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-27
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ

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