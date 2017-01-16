Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
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Боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "31 красный") армейской авиации ВСК России в составе авиационной группировки в Сирии
Источник: syria.liveuamap.com
Министерство обороны Сирии опубликовало видео с демонстрацией работы российских боевых вертолетов. В ролике заметны вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, а также вертолеты Ми-25 (экспортная модификация советского Ми-24Д) ВВС Сирии. Кроме того, военное ведомство показало действия сирийской армии.
В настоящее время в Сирии действуют российские боевые вертолеты всех трех указанных выше современных типов, а также модернизированные Ми-24. Кроме них, российская группировка располагает вертолетами Ми-8 различных модификаций и корабельными вертолетами Ка-27 авиации ВМФ.
По имеющейся информации, российские вертолеты применяются для поддержки действий сирийской армии и российских сил специальных операций.
Группа российских войск в Сирии, поддерживающая официальный Дамаск в борьбе с исламистами, действует с сентября 2015 года. Основными опорными пунктами группы является военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим.
16.01.2017
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