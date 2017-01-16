Роскосмос заменит корабль "Союз", который отправится к МКС в марте



Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС

Источник: NASA Johnson Стыковка корабля Союз МС-01 с МКСИсточник: NASA Johnson

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли пояснил, что замена связана с тем, что корабль №734 был построен за бюджетные средства, а №735 - по контракту с NASA

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскосмос заменит космический корабль "Союз МС-04", который отправится к Международной космической станции (МКС) 27 марта на аналогичный, но с другим заводским номером, однако это не связано с техническими причинами. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Вместо транспортного пилотируемого корабля №734, который должен был доставить экипаж экспедиций МКС-51/52 Федора Юрчихина и Джека Фишера, члены этой миссии на МКС полетят в корабле №735. Замена не связана с техническими причинами", - сообщили в пресс-службе.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли пояснил, что замена связана с тем, что корабль №734 был построен за бюджетные средства, а №735 - по контракту с NASA. "Таким образом, замена кораблей связана с исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС", - сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что замена кораблей связана с техническими проблемами, выявленными во время испытаний "Союза МС-04" на Байконуре.