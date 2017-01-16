Командование ВВС Нигерии подвело итоги 2016 года и сообщило о поставке первых новых вертолетов Ми-35M



Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35М

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35МИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 16 января. Военно-воздушные силы Нигерии получили первую пару заказанных в России ударных вертолетов Ми-35M в рамках реализуемой программы модернизации Вооруженных сил страны.

По информации ресурса Defenceweb.co.za, в ходе состоявшейся в Абудже 6 января пресс-конференции командующий ВВС Нигерии маршал авиации Садик Абубакар сообщил, что два вертолета, которые были доставлены в декабре в аэропорт Маркурди, в ближайшее время будут приняты на вооружение.

Как подтвердил командующий, вертолеты получены, проходят испытания и ожидают официальной приемки, после чего они будут принимать участие в боевых действиях против боевиков «Боко Харам» и других экстремистских организаций.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о подписании контракта на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М стало известно в сентябре 2014 года. В ходе выставки ADEX-2014 руководитель объединенной делегации госкорпорации «Ростех» Сергей Гореславский заявил, что Россия в августе 2014 года заключила с Нигерией крупный контракт на поставку «серьезного количества» Ми-171Ш и нескольких вертолетов Ми-35М. В годовом отчете ОАО «Роствертол» за 2014 год сообщалось о заключении контракта на поставку Нигерии шести вертолетов Ми-35М. В бюджете Нигерии на 2014 год на закупку Ми-35М предусматривалось выделение 1,867 млрд. найра (9,28 млн. долл.). В оборонном бюджете Нигерии на 2016 год было выделено 11,666 млрд. найра (около 58 млн. долл.) на приобретение Ми-35M.

Рассказывая о новых приобретениях и основных достижениях за 2016 год С.Абубакар также сообщил, что ВВС Нигерии совместно с национальной компанией «Аэро контракторс» (Aero Contractors) восстановили два из трех вертолетов EC-135 (NAF 547 и NAF 548), переданных компанией NNPC (Nigerian National Petroleum Company) в марте 2016 года. Кроме того, в процессе восстановления находятся два вертолета Ми-35П (NAF-530 и NAF-531) российского производства. В апреле были приобретены два новых самолета DA-40. В дополнение к семи имеющимся реактивным самолетам «Альфа Джет» в июне был приобретен еще один (NAF-478). Восстановлен самолет ATR-42 (NAF-931), который получил повреждения около 2 лет назад.

В ходе брифинга также было заявлено, что ВВС Нигерии переоборудовали для несения систем вооружения три самолета «Альфа Джет», которые ранее не были предназначены для боевого применения. Приобретенные Ми-17, которые первоначально использовались только для поисково-спасательных операций, также были модернизированы в стране с их оснащением системой вооружения. Кроме того, они получили возможность применения в ночное время. Как и переданные EC-135, они были оснащены установленными на вертлюгах 12,7-мм пулеметами. Продолжаются работы над оснащением вооружением УБС L-39ZA, который предполагается оборудовать универсальными блоками орудий УБ-16 и 23-мм пушкой ГШ-23.

Командующий ВВС сообщил, что в прошлом году в боевой состав возвращены 13 летательных аппаратов из 15, полеты которых были ране прекращены, работы над двумя продолжаются.

В общей сложности 869 авиационных специалистов, включая 101 пилота и 357 инженеров и техников, проходили обучение за рубежом в 2016 году. В стране проходили обучение 4868 человек, включая 131 пилота и 643 инженера и техника. 14 пилотов недавно завершили подготовку и получили квалификацию «летчик-истребитель», продолжается подготовка курсантов в Нигерии, Иордании и Египте. Общий налет пилотов ВВС в прошлом году составил 6000 ч.

Кроме того, в конце 2016 года ВВС Нигерии получили четыре поршневых УТС «Супер Мушшак» из Пакистана. Поставка 10 новых УТС «Супер Мушшак» должна завершиться до конца текущего года.

Ранее СМИ Нигерии также неоднократно сообщали о покупке трех легких истребителей JF-17 «Тандер» пакистанского производства, на поставку которых в оборонном бюджете 2016 года было предусмотрено выделение 5 млрд. найра (25 млн. долл.). Тем не менее, официальное подтверждение контракта на текущий момент отсутствует.