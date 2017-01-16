Корпорация УВЗ получила государственные гарантии



Уралвагонзавод

Источник: finobzor.ru УралвагонзаводИсточник: finobzor.ru

ЦАМТО, 16 января. Корпорации «Уралвагонзавод» предоставлены государственные гарантии в объеме 25,7 млрд. рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия интегрированной структуры, а также по кредитам дочерних предприятий – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш».

Соответствующие договоры о предоставлении государственных гарантий подписаны 30 декабря 2016 года. Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около 8 месяцев.

Государственные гарантии предоставлены, в том числе, в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО «Газпромбанк» на цели погашения ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш» основного долга по кредитным договорам с АО «Альфа-Банк» в рамках заключенных мировых соглашений.

Кредиты Корпорации УВЗ, привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение государственными гарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации – АО «Газпромбанк», ПАО БАНК «ЮГРА», Банке ВТБ (ПАО) и прочими.

Надежность компании в качестве заемщика подтверждается высоким кредитным рейтингом. Так, в ноябре 2016 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) улучшило подуровень со второго на первый рейтинга долгосрочной кредитоспособности АО «НПК «Уралвагонзавод» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».