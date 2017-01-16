«Вертолеты России» впервые поставят гражданскую технику в Пакистан
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Вертолет Ми-171
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 16 января. Холдинг «Вертолеты России» стал победителем международного тендера и заключил контракт с правительством провинции Белуджистан (Республика Пакистан) на поставку гражданского вертолета Ми-171. Ожидается, что вертолет будет передан в первой половине 2017 года.
Российский холдинг впервые заключает контракт с Пакистаном на поставку гражданской техники. Ожидается, что власти Белуджистана будут использовать многоцелевой вертолет Ми-171 для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«Наша победа в тендере является закономерным показателем того, что российские вертолеты наиболее подходят для эксплуатации в этом регионе. Мы ожидаем, что власти Пакистана в будущем продолжат наращивать объемы закупок российской техники. Предпосылки для этого есть уже сейчас», – заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Выбор вертолета типа Ми-17 для работы в Белуджистане обусловлен их подтвержденной высокой надежностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.
Вертолеты типа Ми-17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Вертолеты России».
16.01.2017
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