«Вертолеты России» впервые поставят гражданскую технику в Пакистан



Вертолет Ми-171

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолет Ми-171Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 16 января. Холдинг «Вертолеты России» стал победителем международного тендера и заключил контракт с правительством провинции Белуджистан (Республика Пакистан) на поставку гражданского вертолета Ми-171. Ожидается, что вертолет будет передан в первой половине 2017 года.

Российский холдинг впервые заключает контракт с Пакистаном на поставку гражданской техники. Ожидается, что власти Белуджистана будут использовать многоцелевой вертолет Ми-171 для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Наша победа в тендере является закономерным показателем того, что российские вертолеты наиболее подходят для эксплуатации в этом регионе. Мы ожидаем, что власти Пакистана в будущем продолжат наращивать объемы закупок российской техники. Предпосылки для этого есть уже сейчас», – заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Выбор вертолета типа Ми-17 для работы в Белуджистане обусловлен их подтвержденной высокой надежностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.

Вертолеты типа Ми-17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Вертолеты России».