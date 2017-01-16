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Компания HAL намерена наладить лицензионное производство комплектующих для истребителей Су-30МКИ

17.01.2017 ЦАМТО 45 0
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Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии перед демонстрационным полетом с авиационным вариантом сверхзвуковой ракеты BrahMos. Насик, 25.06.2016
Источник: BrahMos Aerospace

ЦАМТО, 16 января. Компания «Хиндустан аэронотикс лимитед» (Hindustan Aeronautics Limite – HAL) намерена приступить к производству комплектующих и запасных частей для истребителей Су-30МКИ, лицензионная сборка которых осуществляется на предприятии.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на анонимный источник в HAL, Индия и Россия ведут переговоры о передаче технологий, которые позволят компании производить в Индии 322 быстросменных блока Су-30МКИ в рамках инициативы индийского правительства «Делай в Индии» (Make in India).


По информации источника «Джейнс», переговоры находятся на завершающей стадии. Не исключено, что на более позднем этапе сотрудничества к проекту производства будут привлечены и другие государственные и частные индийские компании.


Среди быстросменных блоков, производство которых предполагается наладить в Индии, называют процессор обработки сигналов, БРЛС, гидроприводы, датчики температуры, а также компоненты электрической системы, средств связи и ряд механических систем.


По заявлению одного из представителей командования ВВС Индии, произведенные в Индии по лицензии комплектующие позволят снизить издержки на производство истребителей, поскольку импорт этих компонентов из России обходится значительно дороже.


Для справки: ранее, в июле 2006 года, начальник контрольно-ревизионного управления Индии (CAG) заявил, что стоимость производства Су-30МКИ в Индии вдвое выше, чем импорт их в готовом виде из России. По его словам, если в 2002 году общая стоимость локального производства 140 Су-30МКИ оценивалась в 4,91 млрд. долл., то к 2005 году она возросла почти на 100% – до 8,71 млрд. долл.


HAL производит Су-30МКИ по лицензии с 2003 года. Ожидается, что к 2019-2020 гг. общее количество произведенных для ВВС Индии платформ составит около 270 ед.


HAL также является единственным за пределами России центром технического обслуживания и ремонта Су-30МКИ. По данным экспертов, Москва намерена предложить аналогичные программы другим странам, включая Алжир, Малайзию, Уганду, Венесуэлу и Вьетнам, на вооружении ВВС которых имеются истребители Су-30.


По оценке командования ВВС Индии, налаживание производства комплектующих для Су-30МКИ в Индии не только снизит затраты на производство, но и повысит уровень готовности к боевому применению имеющихся истребителей, который в настоящее время составляет около 60%. Такой уровень боеготовности объясняется большими сроками поставки заказанных комплектующих из России.

16.01.2017
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Алжир
Венесуэла
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Малайзия
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