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В России сформируют части береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути

17.01.2017 ЦАМТО 48 0
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Бал
Береговой ракетный комплекс "Бал" во время пуска противокорабельной ракеты
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 16 января. Российское военное ведомство планирует развернуть два новых соединения береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути (СМП), пишут «Известия».

Как отмечает газета, их задача – обеспечение безопасности участков маршрута СМП, а также прилегающего к нему побережья. Предполагается, что новые воинские части будут не ниже уровня дивизии, при этом одно из новых соединений планируется развернуть на Кольском полуострове на базе береговых войск Северного флота.


Как пишут «Известия», сейчас в российском Военно-морском флоте есть только одна действующая воинская часть береговой обороны – 126-я бригада, дислоцированная в Крыму. В нее входят несколько мотострелковых и один танковый батальон, артиллерийские и зенитные дивизионы, а также разведывательные и инженерно-саперные подразделения. Задача 126-й бригады – защита мест базирования Черноморского флота и крымского побережья от морских десантов и возможного нападения вероятного противника с суши. Также в августе 2016 года Минобороны анонсировало развертывание новой дивизии, которая займется обороной Чукотки. Примечательно, что в ее состав войдут батальоны, личный состав которых будет передвигаться на квадроциклах.


«Принципиальное решение о формировании новых береговых соединений уже принято. В настоящее время разрабатывается их организационно-штатная структура, – рассказали «Известиям» в Минобороны. – Соединения при необходимости смогут выполнять задачи противодесантной, противодиверсионной, противовоздушной обороны приарктических районов российской территории на западном и дальневосточном участках Северного морского пути. Также на межведомственном уровне по ряду вопросов новые соединения береговой обороны будут взаимодействовать с территориальными управлениями МВД, Росгвардии и пограничной службы».


Собеседник «Известий» особо подчеркнул, что речь не идет о банальном наращивании сил в Арктике. «Это часть важной работы по комплексному развитию Арктической зоны вдоль Северного морского пути, который сегодня включает более 70 крупных пунктов и портов на территории РФ, – сказал представитель военного ведомства. – Протяженность Севморпути 5600 км. Поэтому проводится большая комплексная работа по обеспечению нормальных условий его эксплуатации, в том числе и по обеспечению безопасности его функционирования».

16.01.2017
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Минoбороны РФ
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