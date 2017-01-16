

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 16 января. В Крыму развернут дополнительные комплексы С-400. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил 14 января командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.

В Крыму 14 января на боевое дежурство впервые заступил зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400.

Отвечая на вопрос о дополнительных поставках С-400 в Крым, В.Севастьянов заявил, что «да, это предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках».

По его словам, сейчас боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400, отмечает агентство.