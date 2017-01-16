В Крыму развернут дополнительные комплексы С-400
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Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС
ЦАМТО, 16 января. В Крыму развернут дополнительные комплексы С-400. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил 14 января командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.
В Крыму 14 января на боевое дежурство впервые заступил зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400.
Отвечая на вопрос о дополнительных поставках С-400 в Крым, В.Севастьянов заявил, что «да, это предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках».
По его словам, сейчас боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400, отмечает агентство.
16.01.2017
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