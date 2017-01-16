В учебном центре ВВО осваивают новый тренажер танка Т-72Б3
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Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
ЦАМТО, 16 января. В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, введен в эксплуатацию новый тренажерный комплекс ТЭК-184-РДСП.
Новый тренажер обеспечивает обучение и тренировку экипажа танка Т-72Б3 вождению по трассам любой сложности в разных климатических условиях, решению огневых задач в соответствии с курсом стрельб без расхода моторесурса боевых машин и боеприпасов.
Кроме того, он имеет оборудование для обучения танкистов работе на прицельно-наблюдательном комплексе, которым оснащены Т-72Б3.
Одно из отличий нового комплекса от оборудования предыдущих модификаций – это возможность обучения танкового экипажа в полном составе. Ранее тренировки механика-водителя, наводчика-оператора и командира боевой машины проводились на разных тренажерах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
16.01.2017
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