На новых противодиверсионных катерах Северного флота поднят Военно-морской флаг России
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Противодиверсионный катер Грачонок проекта 21980
Источник: http://www.tetis-group.ru/
ЦАМТО, 16 января. В главной базе подводных сил Северного флота (СФ) – Гаджиево – 14 января состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» и присвоения одному из них наименования «Юнармеец Заполярья».
С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. Наименование «Юнармеец Заполярья» присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России.
Как сообщила пресс-служба Северного флота, церемония подъема Андреевского флага на противодиверсионных катерах прошла под руководством командующего подводными силами СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и по доброй морской традиции пожелал семь футов под килем.
В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба СФ и администрации закрытого административно-территориального образования Александровск, а также участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиево.
Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе подводных сил СФ – Гаджиево.
Специалисты СФ отметили высокую эффективность данной техники для обеспечения охраны и обороны пунктов базирования и военных объектов флота, в том числе от возможных террористических угроз.
Справочно:
В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 «Грачонок» в серии, разработанной для перевооружения специальных подразделений. Катера были разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область).
Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбе с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.
Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.
16.01.2017
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