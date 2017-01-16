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На новых противодиверсионных катерах Северного флота поднят Военно-морской флаг России

17.01.2017 ЦАМТО 44 0
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Противодиверсионный катер Грачонок проекта 21980
Источник: http://www.tetis-group.ru/

ЦАМТО, 16 января. В главной базе подводных сил Северного флота (СФ) – Гаджиево – 14 января состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» и присвоения одному из них наименования «Юнармеец Заполярья».

С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. Наименование «Юнармеец Заполярья» присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России.


Как сообщила пресс-служба Северного флота, церемония подъема Андреевского флага на противодиверсионных катерах прошла под руководством командующего подводными силами СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и по доброй морской традиции пожелал семь футов под килем.


В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба СФ и администрации закрытого административно-территориального образования Александровск, а также участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиево.


Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе подводных сил СФ – Гаджиево.


Специалисты СФ отметили высокую эффективность данной техники для обеспечения охраны и обороны пунктов базирования и военных объектов флота, в том числе от возможных террористических угроз.


Справочно:


В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 «Грачонок» в серии, разработанной для перевооружения специальных подразделений. Катера были разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область).


Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбе с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.


Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Проекты
21980 Грачонок
СФ

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